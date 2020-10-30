ВКонтакте пройдёт Ночь искусств: зрителей ждут эксклюзивные трансляции от крупнейших музеев

3 ноября пользователи смогут посмотреть десятки трансляций из музеев.

3 ноября пользователи смогут посмотреть десятки трансляций из музеев — материалы большинства из них публикуются впервые или доступны эксклюзивно в VK.

Среди них:

Экскурсии Музея МАММ и эксклюзивное открытие выставки «Календарь Пирелли 2020. Паоло Роверси. В поисках Джульетты». Начало в 19:00.

Премьера фильма «Пасхальные шедевры Фаберже» в Музее Фаберже. Начало в 18:00

Лекция, экскурсия и премьера фильма к выставке «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали» от Музеев Московского Кремля. Начало в 19:00.

Концерт музыки из старых видеоигр от Музея советских игровых автоматов. Начало в 18:00.

Онлайн-лекция «Москва — другие города» и беседы о связи мегаполисов от Музея Москвы. Начало в 21:00.

Эфир с создателями фильма «Тобол» от Государственного исторического музея. Начало в 19:00.

Программа «Космос, любовь моя» от Музея космонавтики. Начало в 18:00.

Большой эфир с концертом, дискуссией и мэппинг-шоу из Третьяковской галереи.

Театральные постановки и виртуальная экскурсия от Музея Анны Ахматовой. Начало в 20:00.

Также запланированы прямые трансляции из Петергофа, онлайн-активности от Политехнического музея и Русского музея. Статью с подробностями и полным расписанием можно будет найти в «Фокусе»: vk.com/focus

ВКонтакте регулярно проходят прямые эфиры с масштабных российских и мировых событий. Например, недавно пользователи могли посмотреть трансляции с недели моды Mercedes-Benz, эксклюзивные материалы с бэкстейджа CHAPURIN и «Библионочь» с участием Людмилы Улицкой, Галины Юзефович и Юрия Сапрыкина.