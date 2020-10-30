Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 30 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

В городе Шуша после обстрела. Фото: REUTERS

БЕСПИЛОТНИКИ ОХОТЯТСЯ ЗА ОФИЦЕРАМИ

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Худавердили Джебраильский район, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубарли, Аладин, Вецнали, Гавдадиг, Мамар, Молли. Любите азербайджанскую армию! Карабах-Азербайджан!", - заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем официальном паблике.

"Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены", - информирует Минообороны Азербайджана и приводит список уничтоженной боевой техники.

В списке 2 штурмовика Су-25, 3 танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 1РСЗО БМ-21 Град, 10 различных видов пушек, 2 самоходных гаубиц "Гвоздика", 1 ЗРК "Оса", 1 радиолокационная станция П-18, 4 единицы автомобильной техники противника. Видеокадры уничтожения РСЗО "Смерч" транслируют по всем национальным каналам, так как заявлено, что именно они ранее обстреливали города Барда и Тертер.

"Армянские СМИ распространили очередную дезинформацию о якобы уничтожении склада боеприпасов Азербайджанской Армии. Однако разместив снятую с близкого расстояния видеозапись этого склада, противник в очередной раз уличил себя в фальсификации информации. В действительности же, ночью 29 октября, подразделениями Азербайджанской Армии был уничтожен расположенный на оккупированных территориях новопостроенный склад ракетно-артиллерийского вооружения армянских вооруженных сил. Кроме этого, в результате обстрела автомобильной колонны в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии армянских вооруженных сил был ликвидирован заместитель командующего 1-й общевойсковой армией по вооружению полковник Виктор Арустамян, - делится своими победами Минобороны Азербайджана.

Кадры уничтожения машины армянского офицера ударным беспилотником теперь можно увидеть в сети. Впрочем, оно мало чем отличается от других.

После обстрела в городе Барда Фото: REUTERS

ПРОТИВНИК ТЕРЯЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО

"Силы противника предприняли попытку добиться успеха в северной части линии фронта, которая также была пресечена. Здесь также вражеские войска понесли серьезные потери. Противник также продолжил атаковать и мирные населенные пункты. Действия по обнаружению и уничтожению вражеских группировок продолжаются", - заявляет официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

На сайте военного ведомства появились кадры уничтожения диверсионного отряда армии Азербайджана. Их снимали ночью, но хорошо видно, что группа попала в засаду и была уничтожена снайперским огнем.

"Противник теряет в горах свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом", - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как сообщают в Ереване, азербайджанским военным не получается одержать верх в горах и лесах, где беспилотники уже бесполезны. Именно там военнослужащие Азербайджанской армии несут самые большие потери. Диверсионные группы нарываются на хорошо подготовленных снайперов армии Нагорного Карабаха, которые намного лучше противника знают тропы и рельеф местности.

"Фронт сложился вдоль реки Воротан, сегодня противник, используя беспилотники и артиллерию, пытался атаковать по направлению к Бердзору (Лачин), а также южнее и подойти к границе Армении", - отметил Ованнисян.

Сдавать свои позиции армия Нагорного Карабаха не намерена. Мало того, речь идет уже не об обороне, а о "сокрушительном контрнаступлении", планами которого ранее поделился со СМИ премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянские добровольцы на военных учениях. Фото: REUTERS

ВОКРУГ КОНФЛИКТА

В Женеве идет встреча глав Министерств Иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры Джейхуна Бахрамова и Зограба Мнацаканяна проходят при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

О начале встречи министров на своей официальной странице в социальной сети написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Армянские дипломаты намерены продемонстрировать допрос пленного иностранного боевика-террориста Мехреда Мухаммеда Альхера, который прибыл в Нагорный Карабах из сирийского города Хама.

В ЭТО ВРЕМЯ

Представители Минобороны Армении приняли участие в заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств, которое прошло в пятницу в Самарканде. Члены содружества приняли решение об усовершенствовании Единой системы радиолокационного госопознавания к 2025 году.

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