Школа ВЛКСМ помогала широко смотреть на мир

В зале собрались не только те, кто прошел школу комсомола, но и нынешние студенты, для которых комсомол - только история. Фото предоставлено пресс-службой Российского университета транспорта

Во дворце культуры Российского университета транспорта - так сейчас называется Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) - прошёл торжественный вечер, посвящённый 100-летию Комсомольской организации этого вуза.

В зале собрались не только те, кто прошел школу комсомола, но и нынешние студенты, для которых комсомол - только история.

- Наши ребята всегда активно участвовали во всех сферах жизни государства, - рассказал бывший выпускник, советник при ректорате университета Александр Выгнанов. - С первых лет советской власти комсомольцы-миитовцы активно включились в борьбу с беспризорностью, в работу по восстановлению разрушенного гражданской войной железнодорожного транспорта, оказывали помощь голодающим Поволжья... В 1959 году, когда началось массовое движение студенческих строительных отрядов, МИИТ оказался в числе самых передовых.

Александр Выгнанов призвал студентов научиться делать лучше то, что умели делать хорошо до них.

По словам советника при ректорате, выпускника МИИТа Валентина Виноградова, школа комсомола помогла по жизни всем, кто ее проходил:

- Это была и возможность более широко посмотреть на мир. Например, в 1972 году стройбригада из 10 человек отправилась в ГДР. Мы там работали, а потом проехали практически всю территорию страны. Студенты-миитовцы участвовали в сооружении московского метро. В годы Великой Отечественной войны сотни студентов-комсомольцев сражались в партизанских отрядах, в истребительных комсомольских батальонах, более 200 из них не вернулись с поля боя.

«Задача ветеранов комсомола - обеспечить преемственность поколений, не забывать все то лучшее, что было в прошлом» - эти слова стали главным лозунгом юбилейного вечера.

А потом был праздничный концерт. Звучали комсомольские песни...