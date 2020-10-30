Месяц войны в Карабахе. Первые итоги: «Блиц-криг» в тупике. Жертв больше, чем терял СССР в Афганистане

На улице города Барда после обстрела. Фото: REUTERS

ПРИМИРИТЬ НЕ ВЫШЛО ДАЖЕ У ТРАМПА

Главный политический итог месяца этой войны, пожалуй, в том, что ее так и не удалось остановить внушительной группе посредников - России, США, Франции, Ирану, ООН, ОБСЕ.

А с какой ковбойской лихостью за урегулирование в Нагорном Карабахе взялся было Дональд Трамп. Президент США решительно пообещал "разобраться" с кавказской войной. "Почему нет? Я считаю, это легкий случай, если знаешь, что делать". Но не успели после встречи с Трампом главы МИД Азербайджана и Армении уехать из Белого дома, как война вспыхнула снова. Ровно через 4 минуты после объявленного перемирия.

Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин связывает миротворчество США с выборами в самой Америке: "Трампу важно заполучить голоса многочисленной армянской диаспоры в Штатах. Отсюда обещания помочь урегулировать конфликт. Но после выборов Вашингтон снова забудет про далекий Кавказ".

А до этого министры иностранных дел Азербайджана и Армении были в Москве. И тут переговоры с участием Сергея Лаврова продолжались 11 часов! Вроде договорились прекратить огонь. Но и тогда перемирие продержалось недолго. Через полдня стороны уже обвиняли друг друга в нарушениях...

Мирные жители прячутся в подвалах домов. Фото: REUTERS

ТУРЕЦКИЙ ПОДЖИГАТЕЛЬ

Дело в том, что масла в огонь конфликта в Карабахе щедро подливает Турция, которая стала фактически "спонсором" побоища. Эрдоган и его министры не устают повторять, что Азербайджану надо воевать до победного конца.

Армения обвиняют Турцию не только в отправке в Карабах наемников из Сирии, но и в военной помощи. В частности, в координации разведки, в управлении турецкими генералами всей операцией и, наконец, в передаче Баку натовских истребителей F-16. Турция все эти обвинения отрицает. Тем не менее, наличие истребителей, например, признал лично глава Азербайджана Ильхам Алиев. Он, правда, заметил, что речь идет о "5-6 машинах", которые не принимают участия в конфликте. И вообще, по его словам, поддержка Турции лишь "моральная".

МОСКОВСКИЙ АРБИТР

Армения же прямо или косвенно пыталась втянуть в участие в конфликте Россию. Но Москва с самого начала заняла нейтральную позицию, настаивая на мирных переговорах.

Да, в Армении стоит российская военная база (кстати, на границе с Турцией). И Армения вместе с Россией входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), члены которой обязуются защищать друг-друга в случае нападения. Но дело в том, что на саму Армению пока никто не напал. Война идет в Нагорном Карабахе, который официально — территория Азербайджана. Пока войска Азербайджана или Турции не перешли границы Армении, у Москвы нет повода вступать в войну.

Зато, сохраняя нейтралитет, Россия остается тем самым беспристрастным арбитром, который может Баку и Ереван замирить. Если же Москва открыто встанет на одну из сторон конфликта (как сделала Анкара), она этот статус может потерять.

Армянские добровольцы проходят обучения. Фото: REUTERS

КАЖДЫЙ СТОИТ НА СВОЕМ

Политика же самого Азербайджана и самой Армении в отношении Нагорного Карабаха за время войны не изменилась, - каждая сторона как считала, так и продолжает считать эту самопровозглашенную республику своей «исторической землей». Ереван стремится удержать Арцах (армянское название Карабаха) под своим влиянием, а Азербайджан - вернуть свои территории.

Но Карабах — как «матрешка». Вокруг него есть еще 7 районов Азербайджана, которые удерживала карабахская армия — так называемая «буферная зона». Естественно, эти районы Баку тоже хочет вернуть.

И потому война продолжается.

"БЛИЦКРИГ" В ТУПИКЕ

Генштаб Азербайджана, по некоторым данным, рассчитывал за один месяц взять под контроль своей армией всю территорию Карабаха. Но удалось отвоевать примерно лишь четверть-треть территорий — в основном это вся «буферная зона» с южной стороны Карабаха. И кусочек с северной стороны. Однако, под угрозой оказался Лачинский коридор - главная транспортная артерия, связывающая Армению с Карабахом.

Конечно, и это уже немалый военный успех.

Но несмотря на значительное превосходство в вооружениях армии Азербайджана, "блицкриг" все же не удался. Война все больше приобретает позиционный характер. Азербайджанские войска постепенно обустраивают линию обороны вдоль границы занятых районов.

А начало боевых действий Азербайджана с массированным применением турецких ударных беспилотников «Байрактар» было оглушительным для армян - их танки и пушки сгорали на поле боя. Вообще активное использование дронов азербайджанцами стало одной из важнейших особенностей этой войны.

Но сейчас ситуация меняется. За месяц войны силы Нагорного Карабаха (по их же сообщениям) сбили порядка 200 дронов.

Военные аналитики, считают, что основной тактической целью Баку был именно захват Лачинского коридора. Его потеря могла бы привести к катастрофическим последствиям и для армии Нагорного Карабаха. Оборона непризнанной республики осталась бы без подпитки из Армении.

На улицах города Шуша Фото: REUTERS

Виталий Кузьмин, военный эксперт:

- Лачинский коридор имеет важнейшее значение для снабжения всего Карабаха, в том числе военными грузами. Но эту задачу азербайджанцам пока не удалось решить.

В любом случае оперативная инициатива в конфликте остается за азербайджанцами.

В Баку считают: что "армянская армия частично разбита, но на ключевых направлениях сохранила боеспособность, что вкупе с благоприятствующим для обороны горным рельефом позволит ей сдерживать натиск азербайджанских войск еще какое-то время".

В городе Шуша после обстрела Фото: REUTERS

ЖЕРТВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕРЯЛ СССР В АФГАНИСТАНЕ

Однако даже при этом людские жертвы с обеих сторон велики.

Владимир Евсеев, военный эксперт, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ:

- Потери у сторон весьма значительные, хотя полноценной информации не представляет ни одна из них. К примеру, Азербайджан вообще не сообщает о потерях в живой силе и технике, зато охотно отчитывается об армянских потерях, подчас озвучивая слишком уж заоблачные цифры. Армянская сторона свои людские потери не скрывает, но не склонна афишировать потери в технике. К примеру, по армянским данным, Азербайджан за месяц потерял около 6700 военнослужащих убитыми, а у Карабаха - 1000 погибших. Понятно, что это, скорее всего, тоже пропагандистские цифры. Реальные потери, видимо, ближе к равным с обеих сторон. К тому же, тела многих солдат все еще остаются на поле боя.

А Путин в ответах на вопросы политологов международного клуба «Валдай» озвучил такие данные — с обоих сторон в Карабахе за месяц погибли уже около 5 тысяч человек. Это очень много. Для сравнения, Советский Союз за десятилетие войны в Афганистане потерял 13 тысяч человек...

После обстрела в городе Барда Фото: REUTERS

ПРОПАСТЬ ПОЗИЦИЙ

Месяц боев серьезно измотал обе стороны.

Азербайджанский генштаб восполняет людские потери и перегруппировывает свои войска, нацеливая их на дальнейшее наступление. Но без надежно защищенных тылов (а они оказались растянуты) это риск получить «котлы» окружения в случае успешного контрнаступления сил Карабаха.

Сергей Марков, политолог:

- Даже после тяжелых военных поражений руководство Армении готово лишь на небольшие уступки. А руководство Азербайджана в полшаге от стратегической победы и потому наоборот - ужесточает свои претензии. Требуя теперь уже не передать 7 районов (та самая «буферная зона»), а полностью вывести армянские войска со всей территории Нагорного Карабаха. И пока между позициями Азербайджана и Армении политическая пропасть. А значит боевые действия, увы, будут продолжаться.

НУЖНЫ ЛИ МИРОТВОРЦЫ?

Война Азербайджана с Арменией из-за Нагорного Карабаха чем-то похожа на вулкан, - он то затихает, то начинает снова выбрасывать огненную лаву. Попытки политиков-посредников загасить его не удаются. Хотя все сходятся на том, что и Баку, и Ереван должны "вогнать штыки в землю" и снова сесть за стол переговоров. Но сколько раз такое уже было! В высоких политических кругах замелькала и новая идея - ввести в зону конфликта миротворцев, чтобы они встали посреди враждующих соседей. Ереван соглашается, Баку — пока нет.

ДОСЛОВНО

"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее".

Владимир Путин — на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

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