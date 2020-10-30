Россияне мечтают переждать пандемию в Таиланде и на Бали. Но в реальности работают удаленно из дома

9% опрошенных мечтают спрятаться от коронавируса на Пхукете или в Паттайе Фото: Виктория МИНАЕВА

До пандемии работа на удаленке казалась атрибутом красивой жизни. Сижу на пляже с ноутбуком, в ус не дую, начальство не вижу, посты в инстаграм пилю, а деньги в два клика падают на счет в интернет-банке. Весной 2020-го удаленная работа (как и учеба) стала вынужденной мерой, которая далеко не всем пришлась по вкусу. Кто-то радостно вернулся в офис. А кто-то втянулся. И уже привычно трудится из дома или с дачи.

А может, и до картинки мечты не далеко? Тем более что в некоторые теплые страны уже можно долететь. В Турцию, например. Или даже на Кубу или Занзибар, в Дубай или на Мальдивы. Интерес к идее удаленно поработать на берегу моря подогревает и приближающаяся зима, и упорные слухи о новой самоизоляции (или других жестких антиковидных мерах).

Если уж снова изолироваться, то хорошо бы в тепле, а еще лучше на море - так считает 56% участников опроса, проведенного недавно сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, в нем приняли участие 4300 человек.

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Таиланд - 9% опрошенных мечтают спрятаться от коронавируса на Пхукете или в Паттайе

Бали и другие острова Индонезии - 8,3%

Турция - 7,2%

Испания

Италия

США

Португалия

Грузия

Куба

ОАЭ

Вьетнам

Канада

Греция

Поехать в какой-то другой российский регион - например, на Черное море, чтобы переждать возможные ограничения и работать удаленно, готовы 5,3% опрошенных.

Впрочем, это планы и желания. А как в реальности россияне распоряжаются возможностью удаленной работы? Этот вопрос изучили аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Они также провели опрос в интернете. И вот какие получили ответы:

35% - работаю только из дома

28% - не было возможности уйти на удаленку, работаю из офиса

21% - работаю с дачи

9% - путешествовал по России и работал оттуда

7% - путешествовал за границу и работал оттуда.

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