Смелое декольте и золотые сапоги: Наташа Королева появилась перед поклонниками без юбки

Наташа Королева вот уже много лет носит звание одной из самых привлекательных и желанных певиц российского шоу-бизнеса

Наташа Королева в свои 47 лет по-прежнему может похвастаться аппетитными формами. Певица никогда не стеснялась показывать свою фигуру. На этот раз жена Сергея Глушко появилась перед поклонниками без юбки. Пикантной изюминкой гламурного образа звезды стали золотые сапоги на шпильке и смелое декольте.

Наташа Королева вот уже много лет носит звание одной из самых привлекательных и желанных певиц российского шоу-бизнеса. Артистка является мамой 19-летнего сына, которого она родила в браке со стриптизером Тарзаном. Но, глядя на моложавую красавицу, сложно поверить в то, что скоро она отметит полувековой юбилей.

На днях вокалистка приняла участие в горячей фотосессии. Наташа предстала в черном боди с глубоким декольте и золотых высоких сапогах на шпильке. Волосы красотки ниспадали с плеч.

"Жизнь в нашем нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире так скоротечна и переменчива, что многие в этих изменениях просто теряются. Важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции - смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния, не бояться быть без грима, понимая, что ты - это ты. И в этом твоя ценность. Важно сохранять лицо, культуру общения, уважать чужие чувства и, прежде всего, дарить любовь! Будьте сильными! Верьте в лучшее!", - подписала фото Королева.

Поклонники оценили образ кумира. "Красотка", "Классный лук", "Пожар", "Вот это огонь", "Хороша", - осыпали знаменитость комплиментами.

Чуть позже визажист Селя Кухумова разместила видео съемки. В одном из кадров Наташа сняла боди, заменив его черным бюстгальтером.

Наташа Королева появилась перед поклонниками без юбки

Стоит отметить, что по сей день не утихает скандал с изменой мужа Наташи Королевой. Тарзан изменил супруге с красавицей Анастасией Шульженко. О связи с любовницей Сергей Глушко сам объявил на всю Россию. Теперь танцовщик то и дело признается в любви жене, пишет ей стихи. Королева своего благоверного после произошедшего всячески поддерживает, а все произошедшее изменой не считает. Сама Шульженко утверждала, что забеременела от мускулистого артиста. Она показала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. А потом вместе с женой дал интервью Ксении Собчак. В душераздирающей беседе певица заявила, что простила 50-летнего мужа, а слова Шульженко о романе назвала подставой. Позже Наташа еще в одном интервью рассказала. как сама предложила Сергею пригласить Анастасию к ним домой.