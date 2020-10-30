Bank of America считает акции Роснефти наиболее привлекательными для инвестиций на российском рынке

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Банк Bank of America выпустил отчет по российским акциям под заголовком «Осторожно! Голодный бюджет», в котором анализирует возможный дальнейший рост налоговой нагрузки и источники пополнения бюджета в российских секторах секторы добычи и переработки природных ресурсов. Которые, вероятно, будут подвержены наибольшему риску, учитывая высокую маржу прибыли в этом секторе (при этом нефтегазовый сектор уже обеспечивает 20% поступлений в консолидированном бюджете страны). Не исключен дальнейший рост НДФЛ и НДС, акцизов на топливо/алкоголь/табак. Несмотря на это, банк сохраняет оптимизм в отношении всех классов российских активов и считает акции Роснефти самым привлекательным объектом инвестирования на российском рынке.

Эксперты Bank of America считают, что секторы добычи и переработки природных ресурсов России, вероятно, будут подвержены наибольшему риску роста налоговой нагрузки, учитывая высокую маржу прибыли в этом секторе. Банк не исключает дальнейшего увеличения НДФЛ и/или НДС, как это было в 2018 и в этом году. Также возможно увеличение акцизов на топливо, алкоголь и табак. В то же время, риск роста налогов в розничной торговле, по мнению BofA, остается ограниченным из-за относительно низкой маржи прибыли.

В свою очередь банк не ожидает введения каких-либо новых существенных налогов в сфере телекоммуникаций и ИТ, учитывая повышенное внимание к цифровизации. По мнению банка, потенциал роста налоговой нагрузки на банковский сектор также ограничен – в основном, из-за высокой доли государства в секторе (65% активов – у госбанков), дивидендов в бюджет (2019 г. – из 540 млрд руб. банковских дивидендов большая часть пошла в бюджет) и ключевой роли в кредитовании экономики.

Значительную часть (~11%) консолидированного бюджета страны (самая большая доля поступлений в котором, 20% – от нефтегазового сектора) составляет налог на прибыль компаний. Следовательно, он может рассматриваться как потенциальный источник новых доходов. Сравнение российских налоговых ставок с другими странами показывает, что российский налог на прибыль может быть увеличен с 20% до 25-30%. При этом, банк считает, что повышение налогов на прибыль корпораций будет наименее вероятным шагом, поскольку это может еще больше подорвать и без того слабый инвестиционный климат в России и поставить под угрозу существующие планы роста и развития.

При этом банк сохраняет оптимизм в отношении всех классов российских активов даже в случае реализации некоторых налоговых рисков. Акции (сырьевых и энергетических компаний) потенциально наиболее подвержены этим рискам, но оптимистичный тезис сохраняется благодаря макроэкономическому восстановлению экономики, переоценке прибыли (аналитики BofA настроены оптимистично в отношении доходности в 2021 году) и по-прежнему очень привлекательным дивидендам. Причем, наиболее привлекательными банк считает Роснефть, Норникель, Полюс, МТС, X5 и ТКС.