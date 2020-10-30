Астролог, предсказавшая пандемию: «Ноябрь станет переломным месяцем тяжелого 2020 года!»

В последнюю декаду ноября Венера войдет в знак Скорпиона, подвергнув испытаниям не одно личное и деловое партнерство Фото: Shutterstock

- Последний раз соединятся вместе планеты, вызвавшие мировой коллапс под научным названием Covid-19, - объясняет Татьяна. - Развернется в прямое движение воинственный Марс после 2-х месячного периода ретроградности. Закончит свою ретроградность Меркурий. Произойдет предпоследнее затмение этого года и мир начнет возвращаться к прежним скоростям. Но не к прежней жизни.

- Почему?

- Потому что после глобальной зачистки коронавирусом, обрушившимся в этом году на Земной шар и унесшим к ноябрю уже более миллиона жизней, мы должны перейти в новую реальность. На политическую арену придут новые лидеры, имена которых мы пока еще не знаем. Новые тенденции и формы взаимодействия между людьми будут набирать обороты. Тот, кто не вольется в этот поток, останется на обочине.

- Подробнее можно, как не выпасть из потока новой реальности?

- Прежде всего, осваивать онлайн -пространство, учиться пользоваться современными видами коммуникаций и через приобщение к глобальной сети под названием интернет прийти к пониманию о единстве всего человечества. Не разделяя людей по национальности, религии, месту проживания… Мы все едины, у нас один общий дом – наша планета. И если приходит беда, такая, как в этом году, то весь мир садится на карантин. Любой из нас может заболеть. Независимо от того, кто ты: Президент, министр, губернатор или обычный человек.

И covid-19 это прекрасно показал: мы все едины! А значит, зачем нам воевать? Для чего созданы ракеты, танки, военные корабли и т.д.? Чтобы охранять границы? От кого? От таких же людей, как мы сами. В этом и заключается главный урок, преподнесенный 2020 годом. Если мы придем к этому пониманию, то именно тогда вольемся в новую реальность.

В ноябре в издательстве «Комсомольская правда» выходит книга Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп»

Подробнее читателям «Комсомолки» расскажу об этом в декабре, в астропрогнозе на 2021 год. А пока вернемся к наступающему ноябрю. В конце месяца стартует коридор затмений, последних в этом году. Сильнее всего их влияние почувствуют Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы. А также те, у кого в этих знаках находятся угловые точки их личного гороскопа или личные планеты.

В последнюю декаду ноября Венера войдет в знак Скорпиона, подвергнув испытаниям не одно личное и деловое партнерство.

Секстиль Юпитера и Нептуна, который был нашей спасительной шлюпкой в октябре, начнет свое расхождение и людям все сложнее будет прощать, быть снисходительными.

Чтобы пройти ноябрь на позитиве среди сложных «подводных течений», от нас не зависящих, хорошо погрузиться в работу, дела, которые стояли на паузе и теперь начнут сдвигаться с мертвой точки, в учебу, спорт.

Тогда огромное количество энергии извне пойдет вам только на пользу и, поднимая бокал шампанского под бой курантов 31 декабря, вы скажете себе: «Я молодец, я свернул горы и заложил новые позитивные циклы».

Астролог Татьяна Лукашевич Фото: Личный архив

А теперь подробнее про ноябрь.

1-2 ноября – квадрат Меркурия и Сатурна. Сложности в переговорах, задержки в поездках, проблемы при оформлении документов. Охлаждение отношений с родственниками или соседями.

3 ноября – Меркурий разворачивается в прямое движение. Начинают налаживаться коммуникационные процессы, торговля, можно подписывать договора и знакомиться.

5 ноября – квадрат Луны и Венеры. Конфликты между женщинами. Плохой день для стрижек и процедур красоты. Внимательнее к партнёрам и финансам.

6 ноября - квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Рекомендуется избегать плановых хирургических операций. Займитесь спортом.

7-13 ноября - точное соединение Юпитера и Плутона. Пик пандемии, после которого начнется спад заболевания. Финансовые вливания со стороны ФРС США и других Центробанков. Аспект миллионера, дающий колоссальные возможности при соблюдении всех рисков.

9 ноября – оппозиция Венеры и Марса. Конфликт в партнерских отношениях, ссора с подругой, финансовые сложности.

10 ноября – тригон Солнца и Нептуна. Усиление интуиции, творческого вдохновения. Всепрощение, повышенная чуткость, склонность к благотворительности. Можно обращаться за спонсорской помощью.

12 ноября – оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Рекомендуется избегать плановых хирургических операций. Спорт - наше все!

14 ноября - разворот Марса в прямое движение в знаке Овен. Жизнь налаживается, начинают ускоряться все дела, стоявшие на паузе. Секстиль Солнца и Плутона - удачные инвестиции, одобрение кредита, хорошие отношения с людьми, облеченными властью.

15 ноября – новолуние в знаке Скорпион. Повышенная ранимость, подозрительность, эмоциональность. Венера в квадрате к Плутону - роковые чувства, ревность, манипуляции. Осторожнее на финансовых рынках, существует риск потерь. Секстиль Солнца и Юпитера - щедрость, склонность к широким жестам, благотворительность. Удача в юридических делах.

16 ноября – квадрат Венеры и Юпитера. Можно переоценить свои финансовые возможности, в отношениях наши ожидания могут не оправдаться.

17 ноября – оппозиция Меркурия и Урана. Непредвиденные обстоятельства, срывы планов, шокирующие новости, риск ДТП.

18 ноября – квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Рекомендуется избегать плановых хирургических операций. Не поддаемся на провокации, избегаем агрессивно настроенных людей.

19 ноября – секстиль Солнца и Сатурна. Удача при обращении в государственные органы, при общении с вышестоящими людьми, отцом и людьми старше по возрасту. Удача в сделках с недвижимостью и строительстве. Квадрат Венеры и Сатурна - охлаждение в чувствах, разлука, проработка финансовых планов, необходимость экономии.

21 ноября - Солнце перейдет в знак Стрельца. Усилится тяга к путешествиям, философии, познанию мира. Венера перейдет в знак Скорпиона - чувства станут более драматичными, усилится ревность и собственнические инстинкты.

24 ноября – тригон Меркурия и Нептуна. Возможны интуитивные озарения, вещие сны, сострадание к ближнему, благотворительная помощь, морские поездки.

26 ноября - соединение Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Рекомендуется избегать плановых хирургических операций

27 ноября – оппозиция Урана и Венеры. Опасность разрывов отношений, неожиданные финансовые потери, нарушение договоренностей. Секстиль Меркурия и Плутона поможет обойти острые ситуации и при необходимости подписать финансовые документы.

28 ноября – секстиль Меркурия и Юпитера. Удача в переговорных процессах, заграничных поездках, юридических делах.

30 ноября – полнолуние и Лунное затмение в 9 градусе Близнецов. День повышенной эмоциональности и аварийности. При возможности следует избегать плановых операций.

Удачи и любви!

ВНИМАНИЕ

В ноябре в издательстве «Комсомольская правда» выходит книга Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп».