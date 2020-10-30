«Рядом с нами обвалился кусок цемента»: Россиянка показала Измир после землетрясения и цунами

Жители Измира участвуют в спасении людей из-под обломков разрушенных домов Фото: REUTERS

В пятницу, 30 октября, сильное землетрясение было зафиксировано на западе Турции, которое вызвало значительные разрушения в одном из крупнейших городов страны Измире, а также привело к цунами, в результате чего некоторые улицы затопило. Россиянка Ксения Лебедева, которая с августа проживет в Стамбуле, решила провести выходные в Измире, и стала свидетелем этого бедствия.

Сильное землетрясение вызвало значительные разрушения Фото: REUTERS

Ксения рассказывает, что землетрясение началось, когда она с компанией друзей сидела в кафе. По ее словам, когда все вокруг «началось трястись», люди сначала сидели и не понимали.

«Я думала, что кто-то прыгает или проезжает тяжелая машина. В итоге стало понятно, что это землетрясение. Для меня такое впервые. Все стали сильно паниковать, кто-то стал кричать, куда-то бежать в хаотичных направлениях», - рассказала россиянка.

Разрушены минимум 20 домов, один из которых обвалился полностью Фото: REUTERS

Ксения сообщила, что совсем рядом был дом, у которого обвалилась штукатурка - кусок цемента. В итоге все выбежали на набережную рядом с морем.

В специально снятом видео девушка показывает, что город совсем опустел, но, как она отметила, до сих пор остаются большие пробки на дорогах.

Напомним, в результате разрушительного землетрясения, магнитуда которого достигла 6,9, по последним данным погибли двенадцать человек, и по меньшей мере 419 человек получили ранения. Разрушены минимум 20 домов, один из которых обвалился полностью. Жители Измира участвуют в спасении людей из-под обломков разрушенных домов.

Землетрясение ощущалось во всем Эгейском регионе, его почувствовали жители таких крупных городов, как Афины и Стамбул. Кроме того, пострадал и греческий остров Самос, где была разрушена церковь Богородицы.