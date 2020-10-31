Протесты в Белоруссии, последние новости на 31 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

Лукашенко заявил, что у России и Беларуси — других друзей нет Фото: REUTERS

В пятницу, 30 октября, продолжила поступать информация об отчисленных учащихся вузов. Напомним, что молодых людей, как и заявляли власти, отчисляют за участие в акциях протеста.

Возле вузов, где накануне массово отчислили студентов, собрались митинги. Люди пришли к БГУ, МГЛУ. Но больше всего — к БГУИР.

В Академии искусств против отчисления высказались преподаватели. Более 60 человек выступили за восстановление учащихся.

Тем временем, на «БЕЛАЗе» рабочие также собрались для поддержки уволенных из-за участия в акции протеста.

Неизвестные продолжают дестабилизировать работу белорусской железной дороги. На рельсы накручивают проволоку, что мешает движению поездов. В пятницу из-за этого совершил экстренную остановку поезд «Барановичи — Брест». А пока состав стоял, злоумышленники повредили тормозную систему. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда транспорту». А генпрокуратурой - по статье «терроризм».

Злоумышленники разыскиваются.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Назначен новый начальник минской полиции. Им стал Михаил Гриб, до этого момента он занимал должность начальника управления внутренних дел Витебской области.

Лукашенко на встрече с представителями МВД заявил, что «с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен мы никого не берем». И пояснил, что есть красные линии, которые протестующие переступили: «те, кто выходит на железную дорогу, кто вешает фашистские знамена на линии электропередач». А еще добавил, что «президент никогда не бежал и бежать не собирается».

Высказался он и по поводу отношений с Россией: «Если в нас будут видеть настоящего брата, и будут к нам относиться, как к младшему брату, защищая и поддерживая (так, как и поступил Путин в сложное время), то мы никогда не то, что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Сегодня у нас — у России и Беларуси — других друзей нет».

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Меру пресечения Бабарико продлили до декабря.

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