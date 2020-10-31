Губернатор Забайкалья предложил досрочно включить регион в нацпроект по поддержке занятости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Правительство Забайкальского края обратилось к федеральным властям для досрочного включения региона в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Дело в том, что на сегодняшний день в Забайкалье уже как минимум шестнадцать предпринимателей нуждаются в государственной поддержке. Об этом заявил губернатор Александр Осипов на заседании Координационного совета по корректировке нацпроекта.

«Просим министерство экономического развития России обратить внимание на взаимодействие с регионами по реализации нацпроекта. Мы испытывали большую потребность в октябре-декабре 2018 года, когда нацпроект создавался, хотели получить какие-то эффекты от этого, но не удалось. Забайкальский край допускается к проекту только с 2023 года», - объяснил губернатор региона Александр Осипов.

Он также добавил, что основными факторами производительности труда являются модернизация, технологии и капитал. Именно в этом нуждаются 16 опрошенных предпринимателей, которые допущены к участию в нацпроекте.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в России по инициативе президента страны Владимира Путина. Паспорт проекта разработан Минэкономразвития России в 2018 году. Нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы, а на его реализацию заложено 52,1 миллиарда рублей.

Целью национального проекта является повышение качества и конкурентоспособности продукции предприятий, переобучение сотрудников. Также проект призван сделать работу служб занятости населения комфортной для работодателей и соискателей, обеспечить эффективную занятость.

Добавим, что в настоящее время в проекте участвуют порядка 1,9 тысячи предприятий из 50 регионов России.

Напомним, Забайкальский край сейчас участвует уже в 11 нацпроектах - «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».