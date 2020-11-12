Стеганые душегрейки и пальто-азбука за 70 тысяч: Нетребко, Собчак, Стриженова учат покупать одежду на зиму

Анна Нетребко демонстрирует модную фуксию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды, выгуливая обновки, демонстрируют тренды на осень и зиму. Выбрали самые модные пальто и куртки – пора утепляться. Выбираем пуховики и пальто на осень и зиму вместе со стилистом Анваром Очиловым.

Розовая фуксия Анны Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко демонстрирует пальто, которое будет на пике моды и весной 2021 года. А все из-за цвета розовой фуксии. Другие актуальные цвета осени и будущей весны – лаванда, розовый пион, лимон, горький шоколад, сапфир и песок.

Стилист Анвар Очилов подчеркивает: «Яркое пальто Анны на холодных улицах городов дарит настроение, напоминает о теплых днях, выделяет среди темных streetstyle-образов. В коллекциях именитых дизайнеров сейчас много ярких цветов, узоров, орнаментов, цветочных аппликаций. Мэтры позаботились, чтобы модницы поднимали настроение себе и выделялись яркими пятнами на серых улицах. Идеальный крой пальто – классика всегда актуальна».

Жена Петросяна вся в буквах

Супруга Евгения Петросяна – большая модница. Татьяна Брухунова щеголяет в пальто бренда Ruban. Стоимость пальто от этого модного дома – 70 тысяч рублей. Фишка именно этой модели – сложная отделка буквами.

Уже не первый сезон дизайнеры декорируют одежду слоганами и буквами. Одни модельеры хаотично разбрасывают буквы, другие доносят скандальные или шуточные слоганы, третьи предлагают изучать алфавит по верхней одежде.

Собчак в клетку

Ксения Собчак наряжается только в трендовые вещи. Это пальто из шерсти от Max Mara за 85 тысяч рублей. В сезоне осень-зима 2020 – 2021 клетчатый принт по-прежнему в трендах у дизайнеров. Christian Dior и Victoria Beckham предпочитают пальто в шотландскую клетку, а Versace обожают «гусиные лапки».

Душегрейка Стриженовой

Телеведущая Екатерина Стриженова так обозначила крой новой куртки: «Душегреечка, она же зефирка, она же облако с рукавами». Как верно охарактеризовала свою курточку Стриженова «зефирка» - объемные, с широкими рукавами укороченные стеганые куртки хозяйки в осеннем гардеробе. Такую вещь можно приобрести и у демократичных брендов за 2 – 3 тысячи рублей.

Безразмерный пуховик Седоковой

Анна Седокова предпочитает верхнюю одежду своего бренда. Шьют на производстве певицы согласно трендам ведущих модных домов. Пуховик на Анне такого же кроя, что у голливудских звезд – оверсайз, двусторонний, декорированный надписями. Объемные модели – в центре внимания, заметьте – линия талии непременно подчеркивается поясом. Стоимость этой модели – 28,5 тысяч рублей.

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