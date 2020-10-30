«Комсомольская правда» — на первом месте в рейтинге «Любимые бренды россиян – 2020»

В эпоху, когда интерес к печатным СМИ затухает, любовь читателей к «КП» чрезвычайно устойчива Фото: Артем КИЛЬКИН

Исследования компании Online Market Intelligence (OMI), которые проводятся более десяти лет, изучают бренды в самых разных категориях: от авиакомпаний до банковский услуг, от бытовой техники до ювелирных украшений.

«Комсомолка» восьмой раз подряд – лидер в разделе «Газеты». Если сравнивать с победителями в других отраслях, то это все равно что быть BMW среди автомобилей, или «Аэрофлотом» среди авиакомпаний. В эпоху, когда интерес к печатным СМИ затухает, любовь читателей к «КП» чрезвычайно устойчива.

И этому есть свое объяснение. Газета «Комсомольская правда» - одна из крупнейших газет не только России, но и мира, распространяется более чем в 450 городах 85 регионов РФ. Дайджесты «Комсомольской правды» выходят в 48 странах мира от Австралии до Канады. У ежедневного выпуска аудитория 2,1 миллиона человек, у еженедельного - почти 4 миллиона.

«Комсомольская правда» - крупнейший российский мультимедийный холдинг. В него входят: печатные издания, интернет-порталы, радиостанция с федеральным вещанием.

Секрет успеха прост - наша опора не только на крепкие традиции газеты, которая в этом году отметила 95-летие, но и на самые современные технологии электронных СМИ. Команда холдинга одновременно работает для ежедневного печатного издания и еженедельника, на сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории.