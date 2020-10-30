«Спартак» написал жалобу на шутку про отрубленную голову тренера Доменико Тедеско

Доменико Тедеско. Фото: ФК «Спартак»

Такого скандала в российском футболе еще не было. В центре ее оказался «Спартак» и его главный тренер Доменико Тедеско. В одном из ютуб-шоу, которое ведут известные телекомментаторы «Матч ТВ», Денис Казанский зачитал заготовленную шутку: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева». «Спартак» счел это оскорблением и написал жалобу руководству «Матч-ТВ», лицом которого является Казанский.

Авторы пытались обыграть привычку главного тренера «Спартака» активно вести себя на кромке поля. Но странная шутка прозвучала в самый неуместный момент. Во Франции недавно произошла трагедия – 18-летний чеченец обезглавил школьного учителя за то, что он показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Громкое убийство обсуждает вся Европа, и выступить с такой шуткой в этот момент в популярном шоу было как минимум странно.

В «Спартаке» отправили жалобу руководству «Матч ТВ», где работают комментаторы, и требуют от авторов принести публичное извинения. В свою очередь Денис Казанский, который и озвучил шутку, объяснил, что придумали ее коллективно.

«У нас и раньше встречались шутки подобного характера. И, конечно, с какими-то из них я лично не согласен и не принимаю. Но есть формат – мы зачитываем и все. Причем когда читаем, видим зачастую их впервые. Сразу понял, что это ужас-ужас». – рассказал Казанский в телеграм-канале Ивана Крапова.

Так же комментатор заявил, что такие фразы – коллективное творчество. Но при этом не мог объяснить, почему в шоу, которое выходит не в прямом эфире, решили не вырезать шутку, сразу показавшуюся всем ужасной.

В свою очередь другой участник проекта комментатор Константин Генич встал на защиту шоу, и дал понять, что не понимает реакции «Спартака». «Первое место прилично давит на «Спартак». Направит жалобу из-за ШУТКИ! Футбольный мир сошел с ума», – написал Генич в твиттере.