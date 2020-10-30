«Наша история непрерывна»: Мединский объявил программу по увековечиванию памяти репрессированных военачальников

Владимир Мединский Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская история непрерывна, поэтому недопустимо вычеркивать из нее имена репрессированных людей, особенно внесших вклад в развитие страны. Такое заявление в День памяти жертв политических репрессий сделал помощник президента России Владимир Мединский. Так он отреагировал на старт программы, направленной на увековечение памяти реабилитированных советских военачальников и руководителей разведки.

«Наша история непрерывна, в ней не может быть белых пятен. Этого помним, этим гордимся, этого стыдливо вычеркиваем. Так нельзя. Особенно если это касается заслуженных людей, сделавших немало на благо Отечества, но в силу обстоятельств, попавших под молот репрессий», - заявил помощник российского лидера.

Мединский с сожалением отметил, что память об реабилитированных практически утрачена. Исключением он назвал Константина Рокоссовского, который более двух лет провел в тюрьме по ложным обвинениям.

«Он выжил, сохранил честь офицера и стал одним из величайших полководцев Второй Мировой и ХХ века. Его память увековечена достойно. Но, к сожалению, так повезло не всем», - заявил Медицинский, подчеркнув, что в российской истории немало имен «честных и порядочных» военачальников, офицеров, разведчиков, «достойно служивших Отечеству, но ставших жертвами репрессий, просто неизвестных широкой общественности».

Мидинский напомнил, что инициировал программу по увековечиванию памяти советских военачальников, пострадавших в годы репрессий вместе с председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным, и поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за поддержание этой идеи.

Программу будут реализовывать Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны России. Для реализации программы будет создана рабочая группа, которая займется работой, направленной на увековечение памяти репрессированных и впоследствии реабилитированных советских военачальников и руководителей разведки.

Напомним, период политических репрессий 1930-1950-х годов, проходивший на фоне внутрипартийной борьбой, стал одним из самых трагичных страниц в отечественной истории. В числе репрессированных оказались такие видные военачальники, как маршал А.И. Егоров, Герой СССР, генерал-полковник Г.М. Штерн, дважды Герой СССР генерал-лейтенант Я.В. Смушкевич, а также руководители и сотрудники советской внешней разведки А.Х. Артузов, Д.А. Быстролётов, Н.И. Эйтингон и Я.И. Серебрянский