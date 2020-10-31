Василий Небензя: Американского постпреда все уважают за женственность и человечность

Келли Крафт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского постоянного представительства при ООН Василий Небензя провел брифинг, посвященный итогам председательства нашей страны в Совете Безопасности.

После вступительной части журналисты задали российскому постпреду десятки вопросов о текущей ситуации в различных странах мира, роли России в нейтрализации различных конфликтов, включая карабахский.

Небензя ответил и на вопрос «Комсомольской правды» о возможной смене американского постпреда при ООН после подведения итогов президентских выборов в США, а также своими впечатлениями о Келли Крафт.

Келли Крафт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы в хороших отношениях с Келли Крафт. Она и с другими постпредами в хороших отношениях, - рассказал он. - У нас вообще дружеская атмосфера. Мы много времени проводим вместе и вне работы. Госпожу Крафт все уважают за человечность, внимательность, вежливость, женственность. С ней легко иметь дело. Она понимающий человек. И осознает, что происходит, оценивает наши разности. Мы честны друг с другом.

Келли Крафт была утверждена на должность постпреда США при ООН 1 августа 2019 года. До этого она возглавляла американское посольство в Канаде.