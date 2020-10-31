Россиянин спас девушку из огня и благодаря награде за героизм нашел пропавшую тетю

Сергей Лекоренко получил награду "Героям - быть" за спасение девушки из горящей машины Фото: предоставлено АНО ЦСП "Быть человеком"

Счастливый случай

Светлана много лет назад уехала жить в США. Она потеряла все связи сродственниками в России. Но не сдавалась и искала свою семью целых 20 лет. Обращалась даже в программу “Жди меня”, искала в социальных сетях, но результатов не было. Не было почти 20 лет. То того, как не произошла чистая случайность, счастливая случайность…

Однажды вечером она ввела в поисковом запросе имя и фамилию племянника – Сергей Лекоренко – и вдруг… Удача!

В ленте на самом верху нашелся пост из фейсбука о победителе социального проекта «Героям – быть!» которого звали точно так же, как и пропавшего племянника – Сергей Лекоренко. По фото к посту Светлана узнала своего родного человека!

Светлана сразу написала организаторам конкурса просьбу – помочь связаться с героем.

Герой нашего времени

Сергей за то время, пока они не виделись с тетей, действительно стал героем. Несколько лет назад он вытащил из горящего автомобиля девушку.

Сергей ехал на свадьбу к армейскому другу на Алтай. «Не доезжая до Рубцовска, остановились с попутчиками перекусить в придорожном кафе. Тут мимо нас пронеслась груженая под завязку ГАЗель-маршрутка. На повороте водитель потерял управление, маршрутка вылетела на обочину и завалилась в кювет».

Водитель выбрался, но пассажирам помогать не спешил. Маршрутка воспламенилась и взрыв мог случиться в любую секунду. Лекоренко с товарищами бросились к машине, помогли вытащить пассажиров, когда им сообщили, что в окутанном дымом салоне осталась еще женщина. Сергей кинулся на землю и по осколкам стекла пополз внутрь.

Разгреб несколько рядов баулов и услышал стон в углу. Собрав силы, отшвырнул баул, схватил девушку за шиворот и потащил ее к разбитому окну машины.

Последнее усилие, и Сергей Лекоренко с девушкой выбрались, а маршрутка занялась пламенем. Стоило замешкаться на пару секунд, и можно было сгореть — машина сгорела в минуты. Благодаря реакции и героизму Сергея, все остались целы.

Счастливое воссоединение

«Конечно же, мы не могли остаться в стороне! В архивах проекта была найдена информация по нашему Герою, мы связались с компанией “ЛокоТех – Сервис”, в которой он работает слесарем, и попросили передать информацию», - говорят представители оргкомитета проекта.

“Я был на выходном, когда мне позвонили сотрудники отдела кадров и сообщили, что меня ищет тётя, - рассказывает Сергей, - Я еще подумал, какая тётя? Всё родные у меня здесь, в Барабинске. Да, говорят, из Америки. И у меня аж дар речи пропал. Столько времени прошло”.

Услышав о Светлане, Сергей был безумно рад и захотел поскорее с ней связаться.

“Вся моя семья родом из Карагандинской области, - продолжает Сергей. – Когда мама и папа были на работе, со мной всегда оставалась тётя Света, а потом она уехала учиться в Москву, там встретила будущего мужа и переехала в Нью Джерси. Помню, что крайний раз мы с ней общались в августе 2001 года. Самое ужасное, когда случился теракт 11 сентября 2001 года, у нас была жуткая паника, потому что тётя как раз жила через пролив от башен. После этого она перестала выходить на связь, и мы подумали, что она погибла”.

Но у этой истории счастливое продолжение. Оказалось, что Светлана переехала в другой штат и при переезде потеряла все контакты с родными…

«В сегодняшнем мире, где столько равнодушия, так приятно, что есть люди, готовые помочь», - говорит Светлана.

С тех пор родные соединились и продолжают общаться каждый день. Светлана уже запланировала поездку в Россию и ждёт не дождётся, когда отроют границы. Теперь семью разделяет только коронавирус...

СПРАВКА

«Героям – быть!» - инициатива, направленная на привлечение внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду социально значимых поступков и волонтерства, а также создание позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.

Конкурс проводится с 2015 года. В этом году лауреаты «Героям – быть!» будут определены по 7 основным номинациям: «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность), «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни), «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды), «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Вирус добра» (для фондов и некоммерческих организаций), «Команда героев» (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ).

Номинанты проекта - сотрудники предприятий промышленного сектора, совершившие общественно значимые поступки, спасшие жизни других людей, занимающиеся волонтерством, патриотическим воспитанием молодежи, вопросами экологии и ответственного отношения к окружающей среде.