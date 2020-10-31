В израильских документах останутся термины «мать» и «отец»

Израильские законодатели отклонили проект о замене в официальных документах слов «отец» и «мать» на термины «родитель 1» и «родитель 2». Фото: Shutterstock

Израильские законодатели отклонили проект о замене в официальных документах слов «отец» и «мать» на термины «родитель 1» и «родитель 2».

При этом победу приверженцев традиционных терминов нельзя назвать безоговорочной: 48 депутатов высказались против изменений, 25 их поддержали, депутаты от альянса «Кахоль-лаван» от голосования воздержались.

Всего в израильском парламенте (Кнессете) 120 депутатов.

Законопроект был представлен депутатом Кнессета Йораем Арциано Лаавом, членом партии «Еш Атид». В пояснении к документу сказано, что целью законодательной инициативы является отображение различных форм семейных отношений в стране, а также помощь гражданам, которые «испытывают дискомфорт», сталкиваясь в анкетах с терминами, которые не соответствуют их пониманию семейной ячейки.

В прошлом году в Израиле обсуждали подобные изменения в официальных документах, но, столкнувшись с неприятием и массовыми протестами граждан, вынуждены были отказаться от этой идеи.