Юрий Чурсин выйдет на сцену в женском обличье

В Театре Олега Табакова возобновляют показы спектакля «Кинастон». Фото: предоставлено пресс-службой Театра Олега Табакова

Спектакль не новый. Премьера "Кинастона" состоялась еще три года назад. Первым исполнителем заглавной роли был Максим Матвеев. В этом году Матвеев прервал контракт с Табакеркой. Еще раньше он ушел в длительный академический отпуск из МХТ им.Чехова. Переехал к семье в Петербург. И вот вместо Матвеева, взявшего сценическую паузу, на сцену вернулся Юрий Чурсин. Он тоже несколько лет отдыхал от театра. Уже понятно, что спектакль будет другим (в этом можно убедиться уже 3 и 4 ноября): Матвеев и Чурсин очень разные и по типажу, и по актерской природе.

- Замена исполнителя главной роли - стресс и риск. Но еще и вызов, - говорит режиссер спектакля Евгений Писарев. - Вызов для меня, для театра и для Юрия Чурсина. Юра - артист острый, колючий, драматичный, я вижу, что у него есть большое желание эту роль сыграть, и вижу, что ему есть, про что это играть.

С приходом нового исполнителя Писарев не позабыл о заслугах Максима Матвеева, которого считает своим соавтором в создании спектакля.

Сюжет строится вокруг судьбы реального человека. Эдвард Кинастон – английский актер, живший в XVII веке. Он завоевал небывалую популярность исполнением женских ролей. Но английский король Карл II разрешил женские роли играть женщинам (до этого было нельзя). Публика, не видавшая доселе такого чуда, быстро забыла своих прежних кумиров. И вот налицо конфликт интересов и творческая конкуренция: последний великий актер-исполнитель женских ролей и первая женщина-актриса. В спектакле смешаны фарс и трагедия, комедия и драма, озорство и провокация.

Кстати, Чурсин вернулся и в МХТ им.Чехова. Он играет в спектакле «Лес». Пока Юрий отдыхал от театра, его заменил в этой постановке Александр Молочников. Теперь же на место Молочникова вернулся Чурсин. Такие вот рокировочки.