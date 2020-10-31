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Сербская звезда Милена Радулович: "Выйти замуж за русского? А почему нет!"

Знаменитости первыми оценили новый российский ужастик "Кольская сверхглубокая"
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Сербская звезда Милена Радулович на премьере фильма "Кольская сверхглубокая".

Сербская звезда Милена Радулович на премьере фильма "Кольская сверхглубокая".

Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале ноября на больших экранах страны выйдет мистический триллер об одном из самых секретных объектов СССР - Кольской сверхглубокой скважине, которую в народе прозвали "колодцем в ад". Когда-то этот амбициозный научный проект даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как "самое глубокое вторжение человека в земную кору" - 12 262 метра, но после ряда аварий скважину пришлось закрыть. Зато осталась легенда: якобы на глубине 12 километров ученые записали страшные звуки, похожие на стоны и крики сотен людей - "вопли грешников". Эту запись (на самом деле - фейк), до сих пор можно найти на просторах Сети.

Съемочная группа "Кольской сверхглубокой".

Съемочная группа "Кольской сверхглубокой".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Создатели "Кольской сверхглубокой" представили свою версию загадочных событий, а первыми российский ужастик за неделю до официальной премьеры оценили знаменитости. Главную роль в фильме сыграла сербская актриса Милена Радулович, которая ради съемок в совершенстве выучила русский язык. На премьере красавица Милена появилась в эффектном прозрачном корсете с глубоким декольте.

- Надеюсь, мой русский вас удивит! А сама я до сих пор удивляюсь тому, что слышу в России. Все новая и новая мать каждый день! В Сербии по-другому матерятся, - призналась актриса kp.ru.

- Вы верите в мистику? На съемках было что-то жутковатое?

- О, да. Мы ведь снимали под землей на глубине 300 метров (актеры работали в настоящем руднике в Заполярье. - Ред,), и когда вы на "буханке" туда въезжаете, это всегда так... стремно!

- Правда, что в русское кино вас позвал Милош Бикович?

- Да, мы с Милошем давно знакомы, и он посоветовал мне присмотреться к российскому кинематографу. И когда ему удалось, я подумала - а почему бы и мне не попробовать?

Главная звезда &quot;Кольской сверхглубокой&quot; Милена Радулович.

Главная звезда &quot;Кольской сверхглубокой&quot; Милена Радулович.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Чем наши поклонники отличаются от сербских?

- Вы знаете, мне приходит очень много сообщений в Инстаграме, причем длинных. Сербы пишут по два слова и смайлики, а российские мужчины - целые письма! Такие романтичные.

- Можете себе представить, что выйдете замуж за русского?

- А почему нет? Кстати, среди ваших актеров мой секс-символ - Алексей Макаров.

Дизайнер Маша Цигаль.

Дизайнер Маша Цигаль.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди гостей премьеры в этот вечер были, в основном, актрисы - Екатерина Волкова, Аглая Тарасова, Рина Гришина. Яна Студилина появилась с мужем Александром Роднянским - сыном и полным тезкой известного кинопродюсера, и между прочим, профессором Кембриджского университета (!). Большинство гостей позировали репортерам без масок и с удовольствием фотографировались с "человечками в скафандрах" - ассистентами в костюмах химзащиты, которых организаторы придумали для пущего антуража.

Актриса Яна Студилина с мужем Александром Роднянским.

Актриса Яна Студилина с мужем Александром Роднянским.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Актриса Аглая Тарасова.

Актриса Аглая Тарасова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Между тем, вторая волна коронавируса не обошла стороной актерскую братию.

- Мой муж недавно переболел ковидом, - рассказала kp.ru актриса Дарья Повереннова. - К счастью, не слишком тяжело, лечился дома. Первый симптом - пропажа обоняния. А вот мне удалось не заразиться от него, считаю это большой удачей. Это мой год - год Крысы, поэтому мне везет!

Актриса Дарья Повереннова.

Актриса Дарья Повереннова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Рина Гришина.

Актриса Рина Гришина.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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