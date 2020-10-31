После неудачных выборов Зеленский решил устроить на Украине государственный переворот

Европарламент уже одобрил шаги Зеленского по роспуску Конституционного суда страны Фото: REUTERS

Вы, наверное, будете смеяться, но на Украине опять запахло государственным переворотом. И устраивают его не националисты-радикалы, не боевики, а президент Владимир Зеленский и его команда «Слуги народу». В ночь, не дожидаясь солнечного света, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о роспуске Конституционного Суда страны (КСУ).

А все потому, что КСУ счел не соответствующим Конституции страны закон об уголовной ответственности за неверное декларирование доходов теми, кому положено это делать. КСУ просто отметил, что это противоречит действующему Основному закону Украины.

И тут началось.

- Последние решения КСУ подрывают доверие к Украине, возмущают украинцев. Мы не понимаем, какой сюрприз КС сделает завтра. Нужны быстрые, но адекватные шаги. Предлагаю безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, где предусматривается восстановление добропорядочности КС в Украине, - быстро решил Зеленский. «Восстановление добропорядочности» планируется провести через разгон действующего состава КСУ и набор новых судей. Вот только у Владимира Александровича нет таких полномочий для этого. Так потому он и пошел во ВРУ.

Самое интересное, что КСУ не выносит каких-то решений по конкретным делам, он просто оценивает, соответствует тот или иной закон Конституции страны. То есть, если провести прямые и примитивные аналогии, то КС в любой стране просто дает зеленый свет или включает красный перед тем или иным законом.

Безусловно, чтобы не было таких коллизий, подобных нынешней ситуации, парламентариям необходимо загодя вносить поправки в Конституцию. Как они, например, сделали при Порошенко, закрепив курс страны на ЕС и НАТО. Но такие мелочи явно не заботят команду Зеленского.

Параллельно на главу КСУ Александра Тупицкого, который отказался отменять решение КСУ, завели уголовное дело, обвинив его в «государственной измене». Но Тупицкий и тут отказался приходить на допрос и давать показания.

Один из судей КСУ уже подал в отставку, объявив, что на него оказывается беспрецедентное давление. Другие пока держат фронт. Но истерика вокруг них разворачивается по полной. На официальной странице «Слуги Народу» в соцсети появилось запись, что из нынешнего кризиса, который «спровоцирован нынешним составом КС» есть несколько путей выхода. Один из них – добровольная отставка. Иначе – «судьбу этих судей и их никчемных решений решит улица».

Сам председатель КСУ уже охарактеризовал происходящее, как попытку государственного переворота. Надо бы сказать, что получил по заслугам, поскольку госпереворот в феврале 2014-го соответствующий оценки от судей КС так и не получил.

Зато со стороны тех же радикалов последние действия Зеленского получили не просто поддержку. Внештатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, известный также как "агент НАБУ", опубликовал список народных депутатов, по запросу которых КС начал пересматривать антикоррупционное законодательство, и призвал физически уничтожать их.

- Большинство из этой агентуры ФСБ передвигается на бронированных мерседесах, поэтому патриотам, которые готовы уничтожать врагов и оккупантов не только на фронте, но и в тылу, стоит найти РПГ, или в идеале ПТРК, - призвал он в своем посте. - Медведчук и еще некоторые привилегированные отбросы любят вертолеты, поэтому желательно иметь и ПЗРК. Домашние адреса скоро будут опубликованы, а сезон охоты открыт уже для всех желающих - в принципе, с 2014 года. Война продолжается и либо они уничтожат нас, или мы их.

Глава МИД Украины уже начал стращать украинцев, что решение КСУ вызовет закрытие безвизового режима с Европой (который и так в условиях пандемии не работает), а также отказ МВФ и Всемирного банка в выдаче Незалежной новых кредитов (которые и так уже перестали выдавать).

Но самое интересное, что Европарламент тоже поддержал Зеленского. Несмотря на заявления о необходимости верховенства закона для государства, совершенно незаконное решение Зеленского получило там одобрение.

- Мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законодательство. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свою непоколебимость в выполнении повестки по антикоррупционной реформе, - говорится в заявлении ЕП.

Ничего удивительного. КСУ должен ведь еще рассмотреть вопрос о курсе страны в НАТО, и, самое главное, о соответствии Конституции решения о создании на Украине свободного рынка земли. И тут и Европе, и Зеленскому нужен очень послушный КС.