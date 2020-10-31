Ученые заявили о сотнях тысяч неоткрытых вирусов, которые могут передаться от животных к людям

Исследователи предупреждают о возможных пандемиях Фото: Shutterstock

По мнению международной группы ученых, среди животных и птиц на сегодняшний день может циркулировать порядка 850 тыс. неизвестных науке вирусов, которые однажды могут стать причиной пандемии.

Эксперты утверждают, что предотвратить подобное можно лишь в том случае, если общественное здравоохранение серьезно займется предотвращением зоонозных заболеваний с помощью мер реагирования и разработки новых вакцин. Лишь такой подход позволит человечеству избежать эпохи пандемий.

- Рекомендуемые меры включают налоги на производство мяса и выращивание домашнего скота, ограничение торговли теми видами диких животных и растений, которые обладают повышенным риском, и более эффективные природоохранные меры»– говорится в докладе экспертной группы, который приводит Daily Mail.

Затраты на принятие необходимых мер по предотвращению пандемий ученые оценили примерно в $40-60 млрд. ежегодно, что, как они считают, является не слишком большой платой за здоровье человечества при том, что на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено $8-16 триллионов.

- Без превентивных стратегий пандемии будут возникать чаще, распространяться быстрее, уносить жизни большего количества людей и оказывать более разрушительное воздействие на мировую экономику, чем когда-либо прежде, – утверждают исследователи.

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