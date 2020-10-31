Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

«Начнутся фантазии». Доктор Мясников прокомментировал запрет врачам говорить про коронавирус

По его мнению, на место грамотных комментариев от экспертов придут слухи
Роман ГОЛОВАНОВРоман ГОЛОВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Александр Мясников

Александр Мясников

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В сети опубликовали распоряжение Минздрава, по которому врачам запрещают давать комментарии журналистам про COVID-19. Общаться с прессой можно только после согласования своих слов в пресс-службе.

Но обоснованы ли новые правила? Об этом «КП» рассказал известный доктор Александр Мясников.

— В принципе -да, обоснованы. Только я не вижу четкой единой стратегии по проблеме коронавируса, — сказал «КП» доктор Мясников. — Во всяком случае в информационном поле. Есть разноголосый хор каналов и в этих условиях голос профессионалов, конечно очень важен, потому что иначе и вовсе неразбериха. Если бы он координировался и направлялся единым активным (повторяю- активным!!!) центром по единой идеологии- было бы совсем хорошо. Я думаю МЗ (Минздраву, — ред.) надо идти именно в этом направлении: возглавить активную санитарно-просветительскую работу и регулярно информировать население, не допуская или опровергая панические сообщения в СМИ, которые часто случаются в погоне за рейтингом.

Однако, по словам врача, запреты могу навредить.

— Но можно и просто все зарегулировать настолько, что СМИ будут бесконтрольно предаваться фантазиям, а квалифицированные специалисты не смогут быстро давать комментарии. И тогда быстро найдутся другие комментаторы, — ответил врач.

Также в Минздраве прокомментировали новые правила.

— Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе проблемных, — сказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. — Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения. Ведь в лице "четвертой власти" мы имеем надежного союзника, помогающего нам вскрывать наболевшие проблемы отрасли. И вместе мы работаем над улучшением всего российского здравоохранения

Напомним, доктор Мясников ещё до запрета дал большое интервью Тине Канделаки в эфире радио «КП». И там развеял все слухи, которые витают вокруг коронавируса.

КАРТИНА ДНЯРаспространение коронавируса в мире

Рекомендуемые