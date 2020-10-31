«Начнутся фантазии». Доктор Мясников прокомментировал запрет врачам говорить про коронавирус

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

В сети опубликовали распоряжение Минздрава, по которому врачам запрещают давать комментарии журналистам про COVID-19. Общаться с прессой можно только после согласования своих слов в пресс-службе.

Но обоснованы ли новые правила? Об этом «КП» рассказал известный доктор Александр Мясников.

— В принципе -да, обоснованы. Только я не вижу четкой единой стратегии по проблеме коронавируса, — сказал «КП» доктор Мясников. — Во всяком случае в информационном поле. Есть разноголосый хор каналов и в этих условиях голос профессионалов, конечно очень важен, потому что иначе и вовсе неразбериха. Если бы он координировался и направлялся единым активным (повторяю- активным!!!) центром по единой идеологии- было бы совсем хорошо. Я думаю МЗ (Минздраву, — ред.) надо идти именно в этом направлении: возглавить активную санитарно-просветительскую работу и регулярно информировать население, не допуская или опровергая панические сообщения в СМИ, которые часто случаются в погоне за рейтингом.

Однако, по словам врача, запреты могу навредить.

— Но можно и просто все зарегулировать настолько, что СМИ будут бесконтрольно предаваться фантазиям, а квалифицированные специалисты не смогут быстро давать комментарии. И тогда быстро найдутся другие комментаторы, — ответил врач.

Также в Минздраве прокомментировали новые правила.

— Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе проблемных, — сказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. — Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения. Ведь в лице "четвертой власти" мы имеем надежного союзника, помогающего нам вскрывать наболевшие проблемы отрасли. И вместе мы работаем над улучшением всего российского здравоохранения

Напомним, доктор Мясников ещё до запрета дал большое интервью Тине Канделаки в эфире радио «КП». И там развеял все слухи, которые витают вокруг коронавируса.