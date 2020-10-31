Американский сенатор: Антироссийские новости служат только для отвлечения внимания

Американский сенатор Рон Джонсон уверен, что периодическое напоминание жителям США про российскую угрозу имеет под собой задачу отвлечь внимание американцев от более насущных проблем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В самый разгар избирательной гонки двух кандидатов в президенты США республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена вновь заговорили о «вмешательстве» России в выборы 2016 года.

Несмотря на то, что у США нет никаких доказательств такого вмешательства, кроме как голословных обвинений, а Россия уже неоднократно заявляла, что не имеет к этому никакого отношения, разговоры не утихают.

Американский сенатор Рон Джонсон уверен, что периодическое напоминание жителям США про российскую угрозу имеет под собой задачу отвлечь внимание американцев от более насущных проблем.

- Демократы пытаются заставить нас игнорировать реальность, сосредоточив внимание на «вмешательстве России» в выборы, - считает политик. – Это отличный способ обмануть американский народ!

Демократы, растиражировав информацию о том, что Россия получила доступ к секретным данным США, были уверены, - американцы сосредоточатся на ней и начнут обсуждать. Это заблуждение сработало. В США действительно только ленивый не знает о скандале с Россией, но не все слышали о том, какую борьбу против Трампа ведут демократы с первого дня его президентства.

- Попытки делегитимизировать выборы Трампа начались, как только он победил, - продолжает Джонсон. – И «вмешательство России» было очень кстати. Это эффективное политическое оружие работает до сих пор, поэтому его продолжают использовать. Демократическое руководство создало то, что они назвали «продуктом разведки», полным ложных намеков на влияние России. Они слили секретный «разведывательный продукт» журналистам, претворив, таким образом, свой план в действие.