Астролог «Давай поженимся» составила гороскоп на 2021 год: советы Василисы Володиной всем знакам зодиака

Астролог «Давай поженимся» составила гороскоп на 2021 год

Самый популярный астролог страны Василиса Володина первой из именитых коллег составила гороскоп на следующий год. Статус обязывает астролога передачи «Давай поженимся!» опережать остальных. Прогноз Володина сделал для своего авторского канала на YouTube настолько заранее, чтобы те, кто захочет, успели обратиться за индивидуальными гороскопами.

Мы посмотрели прогноз Василисы Володиной и публикуем сокращенную расшифровку гороскопа – полный на YouTube.

Овен

Основной конфликт будет между заработками и тратами. Нужно очень постараться, чтобы в течении 2021-го года даже при тех же заработках сохранить тот же материальный уровень. Старайтесь проанализировать куда вы тратите деньги, не делаете ли это зря. А может вы наоборот - тратите меньше, чем вы должны тратить. Может давно не вкладывались в образование, обучение, в какие-то покупки для себя, в какие-то впечатления. Проанализируйте это – именно ваши траты могут мешать вам по жизни двигаться дальше. Как избыточные, так и недостаточные.

Телец

Первый самый важный совет – держите себя в руках, не лезьте на рожон. Если вам страшно хочется все поменять именно в этом году, не оставив камня на камне от старой жизни – помните, что такие шаги можно делать только когда уж совсем нечего терять. То есть оцените – есть ли вам что терять. Если нечего – смело вперед за своей мечтой теми методами, которыми вы хотели. Если бы все-таки какую-то часть мира хотелось оставить с собой – я бы советовала подойти ко всем делам разумно.

Близнецы

Внезапно переживут целую серия крайние неожиданных событий и изменений. Эти события придут из неожиданного источника и полностью пошатнут вашу веру в себя, и в то - на что вы раньше могли рассчитывать. Основной источником неожиданности будут люди, которые рядом: партнеры как деловые, так и по браку, знакомые. Рассчитывать в ближайшие месяцы вы сможете только на себя. Для Близнецов самое время менять идеологию, рамки в которых они существуют, цели. Кому-то придется поменять работу, страну…

Рак

Представители этого знака зодиака «в домике». Могут привлекать других людей для помощи себе. Не самостоятельными усилиями, а чужой помощью продвигаться вперед. Быть скорее сторонним наблюдателем во всех жизненных процессах. Сложный год ожидает тех Раков, которые набрали кредитов и долгов. Во всех смыслах слова. Денежные долги советую вернуть как можно быстрее. Подумайте, что вы занимали у других людей – их время, помощь. И вернуть если не в стократном размере, то хотя бы в двойном.

Лев

Открываются потрясающие возможности в личной жизни. Холостые, незамужние, свободные Львы имеют все шансы обрести свою новую личную жизнь в 2021 году. На работе будут происходить большие изменения, но вы в силу своей активности в личном поле можете их даже не заметить или не сразу заметить. Они будут фундаментальными. Профессиональная сфера будет ярко конфликтовать с личной жизнью. Основная задача – примирить жажду наживы и жажду любви.

Дева

Девы обретут некое желанное подобие стабильности. Именно подобие. Им покажется, что жизнь стала понятнее, более регулируемой. Основная задача для Девы – нормализовать бытовую рутину. Сон, режим дня, режим питания, усилия, которые Дева тратит на работе – ввести все в какие-то границы, рамки. Дева это обожает и все возможности для этого будут. Зажить размеренной более спокойной жизнью, какой вы хотели жить всегда. Проблемы с высшим образованием, возможные проблемы с судами. Это не значит, что каждый представитель знака Девы будет судиться. На то и нужен личный астрологический прогноз.

Весы

Основные радости и тревоги связаны с детьми и с творческими проектами, самовыражением. С детьми все понятно – они для нас всегда и источник радости, и источник тревоги одновременно. Люди знака Весов могут переживать стрессовые ситуации, связанные с поведением, отношением детей. С творческими проектами, бизнес-проектами начинаниями – все сложнее. Вам будет казаться, что все уже на мази. Что все уже готово, запускаемся – открываем выставку, магазин, презентация. Внезапные препятствия от тех людей, которые и должны их создавать – от конкурентов будут вес нарушать. Сложности в продвижении дальше. Постарайтесь быть гибкими и сохранять упорство в движении к цели.

Скорпион

Будет решать базовый вопрос – все, что связано с жильем. Некоторые Скорпионы найдут возможность купить квартиру. Одновременно столкнутся с препятствиями, которые чинятся со стороны близких людей. Ждите финансовые неожиданности – иногда они бывают приятными, но чаще это финансовая встряска. Чтобы от нее застраховаться: лучше сразу распланировать свои финансы на следующий год.

Стрелец

То, что раньше давалось само собой, потому что так привычно – нахрапом, наскоком, стрельцовской энергией, в этом году перестанет работать именно так. Учитесь ставить цели и идти к ним. Важный секретик успеха для Стрельцов в 2021 году – заводить новые контакты и знакомства.

Козерог

У судьбы все честно – если последние годы вы напрягались, гребли из последних сил, то сейчас получите прекрасный результат. Если так себе напрягались, то результат будет едва заметен в микроскоп. Сейчас пока еще не закончился 2020-й год, самое время взяться за весла, и грести из последних сил. Может быть что-то успеете исправить к следующему году.

Водолей

Почва зашатается у Водолеев под ногами. Дома неспокойно. Присмотритесь - ваши домочадцы очень недовольны сложившейся ситуацией. Подумайте: как угодить этим близким.

Рыбы

2021-й год про умение внешне оставаться на плаву, про определение внутренних глубоко личных целей. Для того, чтобы подвести итоги и решить – куда ты хочешь плыть дальше, как ты хочешь жить.

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