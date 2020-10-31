Концерт памяти Дмитрия Когана прошел в онлайн-формате

Концерт памяти заслуженного артиста России, скрипача Дмитрия Когана в этом году прошел онлайн из-за пандемии коронавируса. Фото: Евгения ГУСЕВА

Концерт памяти заслуженного артиста России, скрипача Дмитрия Когана в этом году прошел онлайн из-за пандемии коронавируса. В нем приняли участие юные талантливые музыканты, камерный оркестр «Московская камерата», пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин и многие другие. Мероприятие прошло при поддержке «Единой России», с которой музыкант сотрудничал в сфере культуры и проводил бесплатные концерты в регионах.

«Он был русским Паганини. Смелый, яркий, талантливейший скрипач, который, как Данко, нес свое искусство людям – с открытым сердцем, с открытой душой», - вспоминала о нем Елена Терешкова, дочь первой женщины-космонавта. С Дмитрием Коганом она была знакома с детства - Коганы и Терешковы дружили семьями с 1963 года. Вместе они стояли у истоков международного «Коган-фестиваля», который в этом году прошел в седьмой раз.

О другом проекте музыканта – «Время классической музыки», который Дмитрий Коган организовал совместно с «Единой Россией», напомнил замсекретаря Генсовета Партии Владимир Васильев. В рамках этого проекта Дмитрий Коган объехал всю Россию с бесплатными концертами. Прославленного русского музыканта всегда были готовы принять лучшие мировые концертные залы. А вместо этого он ехал в Липецк и Тверь, в Дагестан и на Камчатку. Чтобы выступать перед жителями нашей страны и юными музыкантами на сценах местных колледжей искусств.

«За короткую жизнь он сделал очень много. Где-то 70 концертов (в рамках проекта – прим.ред.) были проведены меньше чем за два года. Во все музыкальные школы были направлены диски с его исполнением классических произведений», - отметил Владимир Васильев.

Дмитрий Коган умер в результате тяжелого заболевания три года назад. Но виртуальный формат позволил маэстро самому принять участие в концерте – зрители увидели его исполнение «Времен года» Вивальди и Пьяцоллы. И хотя запись была, разумеется, архивной, онлайн-формат позволил на минуту забыть о том, что великого музыканта больше нет с нами. Его творчество, его талант навсегда останутся в сердцах ценителей классической музыки.