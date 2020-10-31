Путешествие по Якутии: Восхождение к вершине, дух природы Байанай и Лена

Никакого фотошопа. Хангаласский улус Якутии (улус - по-нашему район). Фото Максима Рязанцева

Вместо предисловия

Перед тем, как отправиться в Якутию, знающие люди мне сообщили:

- Там очень холодно. Очень.

У меня только от этих слов мороз по коже побежал.

Я представил себе чум, покрытый оленьими шкурами. Меня, обледеневшего, заносят в него якуты. И местный шаман начинает бить в бубен, чтобы реанимировать моё хилое тельце.

Однако интернет был настроен более оптимистично:

«Якутск. Погода. -4°С».

Да это же почти Пхукет.

- А ветер? - сказали мне те же самые люди. - А Восточно-Сибирское море? А сплавы на лодках? А мерзлота Арктики?

Короче, убедили. Прикупил я себе термобельишко. Набрал свитеров. Взял шарф. Ботиночки на толстой подошве. И отправился в аэропорт.

Признаюсь честно, что мои представления о Республике Саха были самими туманными. И это несмотря на то, что территория Якутии поистине гигантская (более 3 млн кв. км). На этой площади смогли бы поместиться Франция, Португалия, Италия, Испания, Белоруссия, Чехия, Румыния, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия и Венгрия одновременно. При этом плотность населения в республике малюсенькая - в ней проживает 972 тыс человек (это меньше, чем в Волгограде).

Какие еще ассоциация вызывает Якутия? Пожалуй, как и у многих, это олени, строганина, тундра, шаманы, мороз, золотодобыча, Колыма.

Далекий загадочный суровый край.

Накануне мне посчастливилось в нем побывать.

* * *

Между Москвой и Якутском шесть часовых поясов. И получилось так, что вылетев в шесть вечера из «Шереметьево», мы приземлились не в час ночи по столичному времени, а в семь утра по местному. Ночи как будто не было.

«Куоракка тахсыы», - зачарованно, по слогам прочитал я.

И там же нашел перевод с якутского на русский: «Выход в город».

Казалось, сейчас открою дверь, а там метель носится по городу, сугробы до третьего этажа и белые медведи стоят в сторонке. И у одного из них в лапах картонка с моей фамилией.

Но вместо этого я увидел осенний утренний Якутск. Еще без снега. Таксистов без шапок. И крупную растяжку посреди улицы:

«Стать петербуржцем легко».

Такой плакат встречает пассажиров, прилетевших в Якутск Фото: Павел КЛОКОВ

Оказалось, это реклама одной российской компании, которая строит жилые дома и занимается ремонтом (в том числе, и в Якутии). Но. Головной офис находится в Питере. И слоган, видать, тоже оттуда.

По дороге в гостиницу открыл подборку местных новостей. «Яндекс» ошибся аж на две тысячи км. И выдал несколько заголовков:

«Бабье лето» еще вернется в Приморье».

«Заммэра Владивостока понизили в должности после истории со скамейками».

«Рабочие закидали касками главу транспортной компании Fesco».

Весело живут, думаю.

Из окна машины бегло осмотрел город. Без снега даже как-то не чувствуешь, что он расположен в зоне вечной мерзлоты. И вообще летом здесь порой жарче, чем в Москве. В июле случалось и +25, и +30, и даже +38... А так... Те же самые дома. Музеи. Школы. Иномарки. Маршрутки.

На таком поверхностном уровне мое знакомство со столицей Республики Саха и завершилось. Потому что нам предстояло немного отдохнуть и двигаться дальше - поближе к дикой природе. В густые таёжные леса. И тундру. К бесчисленным якутским озерам и подножию гор. К медвежьим тропам и северным оленям.

Нам - это председателю комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву, его двум помощникам Алексею Петрову и Семену Николаеву, фотографу Максиму Рязанцеву и мне.

ОСТОРОЖНО, ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

- А, правда, что в Якутии нет кладбищ? - задал я уже, по-моему, двадцатый вопрос (за последние десять минут).

Водитель «УАЗа-Патриот» Алексей в очередной раз улыбнулся и плавно, чуть притормаживая, повернул в сторону Покровска.

- Да это всё сказки, - говорит. - В интернете сочиняют. Мол, если мерзлота, то и могилу вырыть невозможно. По крайней мере, в Якутске крематория нет.

- А еще пишут, что во время сильных морозов у ваших машин колеса лопаются.

- Ни разу не видел. Да, утром покрышки дубеют. И им надо, что называется, размяться. Но не более того. Зимой приходится устанавливать еще одно лобовое стекло. С одним из-за мороза и инея ты ничего не увидишь. Ну и чаще всего машину оставляют на ночь с работающим двигателем. Это затратно, но зато утром есть шансы уехать.

Забыл сказать. Наш кремнистый путь лежит к одному из самых загадочных мест Якутии - национальному парку «Ленские столбы» (поехали втроем - я, Максим и Семён). Добраться до него не так просто (80 км на машине, потом примерно столько же на лодке), однако там это считается рядышком. Иной раз услышишь фразу о том, что человек живет рядом с Якутском, а потом выясняешь, что «рядом» - это 350 км.

Глядя на унылые северные пейзажи с желтой пожухшей травой и ондатровыми хатками, Максим постепенно перешел к вечной теме - и начал рассуждать о том, какая мощная страна у нас была в советские годы. Он, кстати, почти местный - в Республику Саха прилетел из Иркутска (а это, по времени, всего один час разницы и расстояние - 1900 км). Почти рядышком.

За очередным косогором нарисовалась корова. Откуда? Чья? Рядом ни единого домика. Семён быстро достал фотик и запечатлел Бурёнку.

А водитель уже рассказывал про медведей.

- Что есть, - говорит, - то есть. Пошли мы как-то всей семьей ягоды собирать. Было это летом за селом Амга - в 200 км от Якутска. Моторку оставили на берегу. И ходим. И тут я вдруг поворачиваюсь, а за кустом медвежонок сидит. Голубику ест. У меня аж дар речи пропал. Сейчас, думаю, мать его выйдет - и конец. Не успел я дёрнуться, как отец уже по воде поскакал лодку отталкивать. Я ору - подожди меня с сестрой. А с нами были еще две моих тетки. Пока всех собрали, страху натерпелись.

Как пел Цой, гуляю, один гуляю - что делать дальше, я не знаю Фото: Павел КЛОКОВ

Вдохновлённые таким рассказом, мы переглянулись. А я так даже разблокировал айфон и загуглил:

«Как себя вести при встрече с медведем».

В первых рядах всплыла памятка Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

«Самое главное - не паниковать ни при каких условиях, - говорится в пресс-релизе. - Можно поднять рюкзаки над собой или встать на плечи друг к другу. Если медведь всё равно приближается - бросьте в него камешек. Как правило, работает».

Я представил себе, как карабкаюсь на плечи Семёна перед совершенно обалдевшим животным. Потом бревном валюсь на землю и начинаю ползать в поисках камешка. С таким номером, пожалуй, можно гастролировать.

- Приехали, - сообщил водитель. - Дальше уже по Лене пойдёте. На лодке.

И мне, и Семёну, и Максу выдали по паре резиновых сапог с мехом, по теплому комбинезону и пуховику. Я отказался от всего этого наотрез, учитывая, что и так уже был в зимней куртке.

- Лучше надеть, ага, - протараторил сидящий в лодке якут. - А то окочуритесь.

И вот теперь представьте, во что я был одет. Термобелье, сверху кофта, свитер, зимняя куртка, затем вторые штаны и комбинезон, пуховик, шапка, сапоги. Подобно герою «Экипажа» Ненарокову, я шёл к лодке как космонавт. И, конечно, очень быстро запарился.

Напялив на себя почти всю одежду в Якутске, корреспондент «КП» Павел Клоков чувствовал себя как в Тайланде. Фото Максима Рязанцева

Мотор взревел. И лодка, оставляя за собой белоснежные борозды, тронулась в путь.

Дальше мне хотелось бы описать, как мы околели и нас обдавало ледяными брызгами, как я скрюченными пальцами делал пометки карандашом в своем блокноте, а потом, во время качки, и вовсе уронил их за борт. Но не буду. Потому что всего этого не было. Шли как на лучшем теплоходе класса люкс. Максим даже снял с себя пуховик, потому что в нём неудобно фотографировать. А я, насмотревшись на местные красоты и лёжа в рубке как неваляшка, достал книжку.

Часа через полтора показались те самые скалы, о которых я недавно так много читал в московской однушке. Ленские столбы.

Карабкаться на Ленские столбы запрещено, хотя любители экстрима находятся каждый год Фото: Павел КЛОКОВ

Они проступали как полароидные снимки. И, кажется, приближались к нам. Высота этих каменных древних громадин в некоторых местах превышает 200 метров (протяженность - 40 км). Та форма карбонатной породы, которую мы видим, образовалась около 400 тыс лет назад.

Высота Ленских столбов в некоторых местах превышает 200 метров. Фото Максима Рязанцева

Если долго смотреть на эти глыбы, некоторые из них как будто обретают черты человеческого лица. Становится жутковато от этой картины. А учитывая, что я был почти обездвижен многочисленными зимними одеждами (при температуре ноль градусов), так вообще.

Известный блогер Варламов назвал это место самым красивым в России. А декабрист Бестужев, который также здесь побывал, написал такой отзыв:

«Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественной природой».

Очень красиво и точно.

Перед входом в национальный парк «Ленские столбы» Фото: Павел КЛОКОВ

Карстовые процессы здесь начались вместе с поднятием Сибирской платформы. Многочисленные разломы и породили эти причудливые образования, возвышающиеся над рекой.

Максим достал коптер и занялся съемкой. А мы с Семёном отправились наверх. В качестве проводника с нами пошёл сотрудник заповедника Андрей Никодимов. Коренной якут. 23 года. Потомственный охотник. Он рассказал нам немного о том, как живёт.

Но перед этим мы уткнулись в большой информационный стенд, на котором было написано «Осторожно, дикие животные» и чуть ниже нарисован медведь. Я машинально начал искать камушек... А сам подумал про себя. Вот меня призывают быть осторожным, но разве зверь меня пощадит, если я внезапно выйду к нему на цыпочках?

Идти в гору два км с непривычки тяжеловато. Поэтому я предложил делать остановки почаще и заодно послушать нашего нового знакомого. Семён горячо поддержал меня.

Каменные образования тянутся над Леной на протяжении 40 км. Фото Максима Рязанцева

ВОТ ВАМ КРЕСТ

- Жизнь у нас в селе идёт спокойно и размеренно, - словно Лев Толстой начал Андрей Никодимов. - Мужчины, помимо того, что работают, занимаются охотой. Женщины огородом. Продукты дома практически все свои. В этом году, правда, картошка не уродилась. Из-за засухи. С трёх семенных мешков собрали тридцать три…

- Сколько?! - я чуть не грохнулся с этой лестницы вниз (кстати, виды уже начали открываться - за лесом и скалами показалась Лена, залитая закатным солнышком, но до смотровой площадки нам еще километр).

- Тридцать три... - повторил наш якутский друг. - А в прошлом году было сорок восемь. Почти ведро с одного куста.

Буквально этим летом собирал с отцом картошку в Орловском области. Два мешка посадили - восемь собрали.

Коренной якут Андрей Никодимов Фото: Павел КЛОКОВ

- Основная еда - мясо, - сообщил Андрей на очередном привале. - Дома стоит специальный ларь морозильный. И в нём дичь. Утка, гусь. Сохатый тоже есть. Его побить - это целое событие. Охота ведётся на лошадях с собаками. Перед тем, как войти в лес, кладем на землю оладушки. Чтобы Байаная задобрить. И чтобы охота была удачной.

- Кого задобрить? - поинтересовался Семён.

- Байаная. Это у нас дух природы. Я только недавно получил право класть оладушки. До этого только отец мог (глава семейства).

- То есть вы в него реально верите? - не выдержал я, понимая, что вопрос сам по себе звучит бестактно.

- Конечно, - ничуть не обиделся Андрей. - Если его не уважить, обязательно будет подранок. Или погода испортится. Байанай любит, когда в лесу ведут себя тихо. Не мусорят. И охотятся не ради забавы, а чтобы прокормить семью.

Илья Варламов назвал это место самым красивым в России. Фото Максима Рязанцева Фото: Павел КЛОКОВ

Осталось метров триста.

Ноги забились и стали тяжёлыми как гири. Где-то неподалёку послышался звук пропеллеров. Это Максим снимает виды сверху (кстати, он на Ленских столбах уже был и видел ту красоту, к которой мы приближались).

Ленские столбы. Вид сверху. Фото Максима Рязанцева Фото: Павел КЛОКОВ

- Также у нас есть небольшой табун лошадей, - продолжал Андрей. - Девять голов. Мы его держим ради жеребятины. Это очень вкусная вещь, если не пробовали. Деликатес. Есть можно даже в сыром виде (как строганину). И печень в том числе. За год в среднем лошади выводят пять голов. Часть мы продаём, часть оставляем себе. А вот конину (взрослую) лично я есть не рекомендую. Это уже не то.

Два км по такой лестнице шагать несколько утомительно, но зато виды наверху - закачаешься Фото: Павел КЛОКОВ

- В целом, - говорит, - живём как и везде. И меня, и сестру воспитывали очень строго. Мне 23, а я до сих пор при отце не выпиваю даже шампанского. Хотя уже и в армии отслужил, и в гражданском браке успел пожить. Мудрость от родителей самая простая. Уважай старшего, не обижай слабых. Мама однажды сказала, если на женщину руку поднимешь, считай, что на меня поднял. Я запомнил. Ну и природа у нас, сами видите... Я если куда уезжаю, начинаю тосковать. Даже по Ленским столбам, которые знаю вдоль и поперёк.

Творчество посетителей нацпарка «Ленские столбы» Фото: Павел КЛОКОВ

И тут перед нами открылось нечто.

Мы оказались на высоте 180 метров с невероятным видом на долину реки Лена. По дороге, когда ноги уже не поднимались, хотелось вообще отказаться от смотровой площадки. Но теперь эти мысли казались преступными. К тому же мы с Семёном угадали и пришли к закату.

Дошли, наконец, до смотровой площадки национального парка «Ленские столбы» Фото: Павел КЛОКОВ

На одном из самых острых утёсов мы заметили крест на самом верху скалы.

- Это местные ребята каким-то образом залезли и поставили его, - рассказал Андрей. - Люди до сих пор гадают, как они это сделали.

По одной из версий, соорудили петлю, забросили её по-ковбойски, окольцевав утёс, и так по верёвке лезли. Повторять такие трюки опасно для жизни (внизу - пропасть).

Как этот крест установили, не знают даже сотрудники нацпарка Фото: Павел КЛОКОВ

Да, сверху образования кембрийских известняков (со всеми своими нишами, коридорами, пещерами и вытупами) выглядят еще более потрясно, чем снизу. И вообще от простора, который лежит у твоих ног, душа как будто торжествует. И дышится легче.

«...и душа сливается с дикою, но величественною природой» Фото: Павел КЛОКОВ

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА ЛЕНУ

- В том, что эти места сохранились в первозданном виде, и есть наша самая большая гордость, - рассказал «Комсомолке» директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семёнов. - Это вообще, если хотите, бренд всей республики - дикая девственная природа, от которой порой дух захватывает. Зимой наш заповедник будет также открыт для посетителей. Вот уже три года, как мы прокладываем зимник к нему (зимняя дорога, в том числе, по замёрзшим рекам, - прим. авт). Пожалуйста, подъезжайте на своей машине. Лестницы все чистятся. Зимой сезон открывается в конце января и длится до 15 апреля. Самое комфортное время - середина марта.

Зимой к парку можно будет приехать по зимнику на машине Фото: Павел КЛОКОВ

Река Лена. Закат. Якутия Фото: Павел КЛОКОВ

(Продолжение следует. Дальше корреспондент «КП» окажется на самом краю света, где отец и сын пытаются спасти мир. От чего, читайте в следующем репортаже)