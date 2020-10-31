Союз Добровольцев Донбасса: «Ехать в Карабах пока не нужно»

Александр Бородай и Константин Малафеев Фото: Дмитрий СТЕШИН

От этого съезда добровольцев ждали главного – как на события в Нагорном Карабахе отреагируют люди, готовые отдать свою жизнь за интересы России и «русского мира»? Массовое участие добровольцев в конфликте в Закавказье может серьезно изменить положение в Арцахе.

Съезд должен был стать информационной бомбой полу карантинных выходных. Среди участников был заявлен Владислав Сурков – медийное украшение любого мероприятия, несмотря на статус отставника. Ждали депутата Госдумы Алексея Журавлева – «Союз Добровольцев» собрался политически объединиться с партией «Родина». Но, гости не пришли, поэтому с насущными проблемами разбирались в своем кругу. К проблеме Карабаха подошли постепенно и последовательно.

Бизнесмен Константин Малафеев, объяснил собравшимся, что «русский мир», не миф, и «Союз Добровольцев» это союз «граждан русского мира».

Слово взял Александр Бородай, первый премьер ДНР и глава Союза Добровольцев Донбасса... По его словам, он получил уже сотни сообщений от добровольцев – люди спрашивали: надо ли ехать в Карабах. А кое-кто, по словам Бородая «уже туда съездил и вернулся очень быстро, несолоно хлебавши». И он объяснил: почему?

- Армения, как я выразился, «стала играть в незалежность». Я общался с множеством армянских бизнесменов и политиков и все они были уверены, что построят в Армении настоящую Швейцарию. Швейцария получилась такая, что там остались одни швейцары, остальные разбежались. И все эти годы, Армения висела грузом на России и была в некотором роде, эксклавом российских армян в Закавказье, вроде Калининграда.

Разумеется, простые люди ждут помощи от России, а вот власти Армении – не очень. И сам Пашинян и его американские советники очень не хотят сближения России и Армении и хоть каких-то уступок России.

По словам Бородая, в последние недели он изучал ситуацию в Закавказье, встречался с множеством представителей армянского истеблишмента, чтобы представить картину происходящего. Вывод неутешительный:

-Добровольцев очень ждут в Карабахе, но ехать туда не нужно, пока в Ереване сидит прозападное правительство. Кстати, на днях они приняли закон о наказании за наемничество. Очень вовремя! Пока никуда не едем до изменения политической ситуации в Армении. – заключил Александр Бородай.

Возражений в зале не было. Решение может показаться циничным, но оно полностью укладывается в логику. Никаких внятных просьб о помощи от властей Армении пока не было, и потому нет смысла «лезть поперек батьки в пекло». Тем более, по словам руководства Союза добровольцев, в ближайшее время, нас может ждать очередное обострение на Донбассе. На Украине снова политический кризис, который в последние годы там принято решать с помощью оживления боевых действий.

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