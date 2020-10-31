52-летняя мама Влада Кадони объявила о рождении дочки

Потомственная ведьма Елена Голунова рассказала о счастливом событии в блоге Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В семье ведущего "Дома-2" и черного мага Влада Кадони неслыханная радость. 52-летняя мама звезды объявила о рождении дочки. Потомственная ведьма Елена Голунова рассказала о счастливом событии в блоге.

Елена Голунова сообщила поклонникам радостную новость. Она вновь стала мамой. У финалистки "Битвы экстрасенсов" родилась дочь. Ясновидящая опубликовала снимки из роддома.

Сибирская ведьма стала мамой в четвертый раз несколько дней назад. Рожала она сама или малышку произвела на свет суррогатная мама, информации нет. "Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и надежды! Просто, от всей души, порадуйтесь за нас! Люблю вас и желаю вам всех благ", - объявила женщина.

Сын звезды "Битвы экстрасенсов" Влад Кадони также поделился семейными фото. Он написал, что очень рад за маму. "Не знаю, как ваши выходные, а мои переполнены глубокими и радостными эмоциями. У меня появилась сестра! Теперь у моей мамы три сына и маленькая дочка. Кто говорил, что после 50 нет жизни? У моей мамы она только набирает обороты! Теперь мы большая многодетная семья!", - похвастался 34-летний ведущий "Дома-2".

Поклонники поспешили поздравить Елену и ее семью. Ясновидящая вышла замуж год назад. Супруг души не чает в избраннице и не отходит от нее ни на минуту. "Как приятно побыть вдвоем. Пусть у каждого будут в жизни счастливые дни!", - говорила Голунова.

Она также признавалась, что свадьба стала самым радостным днем в ее жизни. "Счастье возможно в любом возрасте! Главное - никогда не отчаивайтесь и не решайте для себя, что впереди ничего нет. Будьте счастливы, обретайте свои половинки и радуйтесь жизни. Пусть удача сопутствует вам во всем. Пусть всегда процветают любовь, уважение друг к другу, и никогда не рушатся надежды! Будьте счастливы всегда!", - говорила женщина.