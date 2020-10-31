Лера Кудрявцева удивила неожиданным поступком

Лера Кудрявцева Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Ведущая программы "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева в одном из выпусков шоу как-то призналась,что она много раз выручала друзей и давала им деньги в долг. Вот только до сих пор ни один человек с ней не рассчитался. И, несмотря на это, звезда экрана без лишних вопросов пришла на помощь Настасье Самбурской. Актриса попросила у блондинки 30 тысяч рублей, сославшись на тяжелую жизненную ситуацию.

Настасью Самбурскую сложно назвать близкой подругой Леры Кудрявцевой. Однако ей пришлось позвонить телеведущей и попросить о помощи. Все произошло в рамках YouTube-шоу Comment Out.

Звезде сериала "Универ" досталось задание не только позвонить Лере, но попросить, чтобы та пригласила ее в передачу "Секрет на миллион", а также одолжила ей приличную сумму.

"Привет. У меня не очень скромная просьба. Я бы хотела попроситься гостем к тебе в «Секрет на миллион». Реально? Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я 100% до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории. Как я с Градским полгода жила. Есть про то, как давала себя трогать группе «Шао? Бао!» за деньги. Я на программе расскажу, зачем мне миллион нужен…", - разоткровенничалась Самбурская.

В конце она попросила телезвезду прислать ей 30 тысяч рублей на карту. Кудрявцева не на шутку забеспокоилась: "Там деньги не выдают. Ты выигрываешь. Что у тебя случилось-то? Давай не про передачу, а про твою жизнь"

Настасья поспешила уклониться от ответа и поспешила закончить разговор. Прошло буквально несколько минут, как на счет актрисы от сердобольной Леры пришло 30 тысяч рублей. Самбурская была приятно удивлена. "Есть человек среди людей шоу-бизнеса", - подчеркнула 33-летняя артистка.