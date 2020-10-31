Коннери. Шон Коннери: На 91-м году жизни умер главный Джеймс Бонд планеты

Коннери снялся в роли Бонда пять раз кряду

Актер прожил 90 долгих лет и поставил точку там, где предпочитал пребывать все последние годы - на берегу Карибского моря. Шум волн ему нравился куда больше неизменной суеты вокруг него.

На пенсию он себя отправил 14 лет назад, заявив, что «сыт по горло идиотами, которые постоянно увеличивают разрыв между людьми, которые знают, как делать фильмы, и людьми, которые выпускают фильмы. Я не говорю, что все они идиоты. Я просто говорю, что многие из них являются именно таковыми». Шотландец до мозга костей, он предпочитал говорить то, что думает, а не то, что принято в лицемерном светском обществе.

На пенсию он себя отправил 14 лет назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увенчанный всевозможными титулами, после себя он оставил $350 млн. К его мнению до последнего прислушивались. Вернуть его в кино упорно, но безуспешно пытались десятки режиссеров - он так и не стал героем прошлого, которое помнят все меньше и меньше. Просто он считал важным с достоинством уйти в тень на своих ногах и в здравом уме. «Актер устал от появлений на публике», - кратко объяснил представитель Коннери в 2011 году.

Судьба Коннери удивительно кинематографична. Будущий актер родился в семье уборщицы и рабочего, а трудовую карьеру начал с позиции молочника. Но если тебе на роду написано стать секс-символом, так тому и быть. Породистый красавец в дорогом костюме и с пистолетом в руках сводил с ума миллионы женщин, и в конце концов был признал лучшим Джеймсом Бондом за всю историю франшизы. «Величайшее живое национальное достояние Шотландии», «Величайший ныне живущий шотландец», «Самый сексуальный человек мира», «Самый сексуальный человек века» - превосходных степеней прилагательных не хватит, чтобы вместить весь восторг рукоплескавшей ему публики.

Кадр из фильма "Индиана Джонс"

Сняв Коннери в роли Бонда пять раз кряду, продюсеры вдруг заменили его на Джорджа Лазенби. Фильм получился провальным: вот уж воистину не место красит человека.

Наслаждаясь ласковым солнышком Кариб, сэр Шон Коннери не оставлял надежд вернуться в родную Шотландию. У него было одно условие, сущая безделица: Шотландия к тому моменту должна была отделиться от Великобритании. Коннери был готов ждать. И, пожалуй, это была единственная его мечта, которая не осуществилась.

Между прочим, Коннери снимался и в... советском кино» В 1969 году он сыграл полярного исследователя Руаля Амундсена в советско-британско-итальянском фильме Михаила Калатозова «Красная палатка» (вот были времена!)

Шон Коннери в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он ушел, и теперь вместе с ним будто окончательно уходит весь прежний доковидный мир — со сверкающим Голливудом, роскошными женщинами и уверенными в себе мужчинами в смокингах. Новое время бросает человечеству другие вызовы и предполагает другое кино, где человек с достоинством и умным прищуром глаз уже не всемогущ. Но это совсем другая история.

Актер прожил 90 долгих лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучшие фильмы Шона Коннери

«Самый длинный день» (1962)

«Доктор Ноу» (1962)

«Из России с любовью» (1963

«Голдфингер» (1964)

«Красная палатка» (1969)

«Бриллианты навсегда» (1971)

«Мост слишком далеко» (1977)

«Бандиты во времени» (1981)

«Никогда не говори «никогда» (1983)

«Горец» (1986)

«Имя розы» (1986)

«Неприкасаемые» (1987)

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ

Умер самый лучший Джеймс Бонд - Шон Коннери

Всемирно известный шотландский актер Шон Коннери скончался на Багамах в возрасте 90 лет. Артиста вспоминает кинокритик Стас Тыркин (подробнее)