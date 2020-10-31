В Москве приезжий из Махачкалы напал на полицейских около главного здания УВД на Петровке, 38

Двое полицейских, патрулировавших территорию около главного здания столичной полиции, что в самом центре на улице Петровка, 38, стали жертвами агрессивного прохожего Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем в субботу, 31 октября, двое полицейских, патрулировавших территорию около главного здания столичной полиции, что в самом центре на улице Петровка, 38, стали жертвами агрессивного прохожего. Ни с того ни сего крепкий мужчина набросился на двоих полицейских. Одного из них он огрел кулаком по голове, второго ударил в нос. При этом оружия у нападавшего не было.

- Причинивший вред здоровью сотрудников полиции задержан. Он доставлен в участок, где в ближайшее время его опросят, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Задержанный оказался 30-летний жителем Дагестана. Официально он безработный. Интересный факт - несколько лет назад его уже судили за нападение на полицейский. Инцидент произошел на территории Махачкалы. Похоже, на этот раз мужчина сядет надолго.

- По факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве. - В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Как удалось выяснить «КП», полицейским госпитализация не потребовалась.