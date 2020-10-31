"Спартак" играл против "Ростова" дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" сыграл дома против "Ростова" довольно неожиданно. "Желто-синие" после поражения 0:2 "Химкам" показали зубы лидеру Премьер-Лиги. Ростовчане победили лидера РПЛ со счетом 1:0 после гола Павла Мамаева. "КП" рассказывает о пяти самых интересных моментах поединка Спартак - Ростов 31 октября 2020.

РОСТОВЧАНЕ РАЗОБРАЛИ "СПАРТАК"

Поединок против "Спартака" для "Ростова" стал показательным. В прошлом туре на своем поле было скандальное поражение со счетом 0:2 от "Химок". Неделю назад было удаление Еременко, и сломанная после этого игра. Вечером 31 октября - предельно четкая игра против лидера чемпионата России. И бережное отношение к голевым моментам. В перерыве полузащитник "Спартака" Крал сказал в эфире "Матч Премьер": "Да у "Ростова" был только один момент". И с него он забил гол "Спартаку"! При этом, командный дух у ростовчан на фантастическом уровне. Получивший красную карточку в матче Денис Хаджикадунич не ушел в раздевалку - он покинул пределы поля, но стоял за закрытыми дверями подрибунного помещения.

"РОСТОВ" - ЯРКИЙ МЕДИЙНО КЛУБ

На матч против "Спартака" ростовчане приехали в оригинальном виде - в клетчатых желто-синих спортивных костюмах в стиле фильма Гая Ричи "Джентльмены". Это - фирменный мерч "Ростова", который поступил в продажу. Яркий образ уже не первый раз мелькает в сезоне. А эта яркая желто-синяя клетка стала хорошим дополнением к игре клуба с берегов Дона в поединке против "Спартака". Первый тайм ростовчане выстояли хорошо и забили первыми. Так что "Ростов" Карпина - яркий за пределами поля, умный - на поле.

МОЗЕС ВСЕ ЕЩЕ ИЩЕТ СЕБЯ

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес - самое раскрученное приобретение "Спартака" последнего времени. Однако пока что же Мозес все еще продолжает искать себя. Атакующий игрок довольно долго не имел игровой практики, так что ему приходится добирать все по ходу сезона. Но "Спартаку" для чемпионства нужны игроки, которые сразу же будут приносить пользу.

ВСТРЕЧА КОКОРИНА И МАМАЕВА БЫЛА НЕДОЛГОЙ

Матч "Спартак" - "Ростов" был по-своему легендарным поединком. Потому что именно в этой встрече впервые между собой сошлись на газоне старые друзья - Павел Мамаев и Александр Кокорин. Однако между собой полузащитник "Ростова" и форвард "Спартака" рубились не долго. На 65-й минуте Кокорин появился на поле, потому что пока он не может выиграть конкуренцию у других нападающих. А на 70-й Мамаева, который забил "Спартаку", убрали с поля. Пять минут - впервые друзья сыграли с того легендарного поединка "Зенит" - "Краснодар" осени 2018 года.

НОВЫМ ЛИДЕРОМ РПЛ УЖЕ ЗАВТРА МОЖЕТ СТАТЬ ЦСКА

После того, как "Спартак" проиграл на своем поле ФК "Ростов", то в турнирной таблице Премьер-Лиги возникла внезапная ситуация. Столичный ЦСКА, которому завтра играть против волгоградского "Ротора", в случае победы может стать новым лидером Премьер-Лиги. Пока все обсуждали противостояние "Зенита" и "Спартака", из тени двух гигантов поднялся вверх клуб Виктора Ганчаренко. Завтрашние встречи "Химки" - "Зенит" и "Ротор" - ЦСКА станут в сто раз интересней.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Следующая игра у "Ростова" - снова в Москве. 8 ноября команда Карпина сыграет против ЦСКА. А "Спартак" поедет в Екатеринбург, где днем ранее встретится с "Уралом".