Геннадий Онищенко: Пьянеть мужчине и женщине обязательно нужно. Но - только от любви

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты выяснили, сколько «доз» спиртного нужно мужчине и женщине, чтобы опьянеть. Они пришли к выводу, что женщине для достижения этого состояния придется в течение 2-х часов выпить до четырех порций крепкого напитка ( одна порция – 50 граммов) – в зависимости от веса. А мужчине для той же степени опьянения – на одну порцию больше, то есть 250 граммов, например, водки.

Мы попросили прокомментировать это утверждение доктора медицинских наук Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, не раз высказывавшийся против любого алкоголя, и на этот раз остался верен своему кредо:

- Я категорически призываю пьянеть только от счастья жить, от счастья общаться и от счастья любить! – заявил Геннадий Онищенко. - Вот это главное.

Арифметизация процесса опьянения – это даже не псевдонаука, а абсолютно не имеющий практического значения бред. Даже вы, в зависимости от вашего настроения, состояния психического статуса на данный момент, можете не опьянеть от стакана…

- У меня нет зависимости, Геннадий Григорьевич.

- Ну, зависимость у нас у всех есть. Потому что, если бы ее не было, мы бы не пьянели. Зависимость в том плане, что вы употребили – и всё, организм тут же отреагирует. Поэтому давайте мы не будем сейчас выводить формулу опьянения, потому что она наводит тень на плетень. Это абсолютно бесперспективная и вредоносная информация, призванная привлечь внимание к потреблению алкоголя…

- Но в СМИ и интернете периодически появляются такого рода публикации. Это кто-то лоббирует чьи-то интересы ?

- Эти публикации могут быть и стохастическими, то есть случайными, потому что кому-то что-то захотелось. Но, как правило, это системное воздействие на популяционную психику. Такие вбросы зачастую бывают очень продуманными. Я не исключаю, что буквально сегодня-завтра появится еще что-нибудь в этом плане. А самая примитивная версия… Вот мы сейчас с вами развяжем дискуссию вокруг утверждения, привлечем внимание, и в конечном итоге все это может кончиться тем, что кто-то скажет: а ну-ка, дай я попробую, проверю.

- Нет, я в завязке, развязывать не будем. Но впереди праздники. Сколько вы посоветуете употреблять?

- Нисколько. Категорически нисколько не надо этого делать. Постарайтесь в семье, среди друзей, и даже в одиночестве, если кто-то на это особенно настроен, найти себе более полезное занятие: почитать, погулять, посмотреть телевизор, пообщаться, но ни в коем случае не с алкоголем. Даже из мыслей надо исключить его, я уж не говорю о наличии где-то в доступной близости.