Невеста с приданым: избранница Сергея Жигунова владеет имуществом на 30 миллионов рублей

На Вере Новиковой "гардемарин" был женат дважды Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Жигунов снова свободен: на днях 57-летний актер и продюсер опубликовал в Инстаграме свидетельство о разводе. На Вере Новиковой "гардемарин" был женат дважды: впервые они разошлись в 2007 году после 22 лет брака, когда Жигунов влюбился в партнершу по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк. Спустя два года артист одумался: вернулся к жене, расписались заново. И вот история повторилась, причем с удивительным совпадением: новая избранница Сергея Викторовича оказалась настолько похожа на Анастасию, что в прессе ее окрестили "копией Заворотнюк".

Судя по всему, журналистка из Владивостока Виктория Ворожбит уже несколько месяцев, как переехала к Жигунову в его подмосковный дом. Не исключено, что теперь, когда они оба свободны, и свадьба не за горами. Виктория развелась в прошлом году, однако до сих пор судится за имущество с бывшим мужем, дальневосточным медиамагнатом Виктором Сухановым, пытаясь получить свою законную долю.

- Суды тянутся уже второй год, а сейчас из-за пандемии все стало еще сложнее - заседания постоянно переносятся. То суд закрыт, то свидетель не может явиться по болезни, - рассказывает kp.ru адвокат Виктории Павел Солеваров. - Следующее заседание назначено на 9 ноября - они проходят примерно раз в полтора месяца, но ничего прорывного мы пока не ожидаем.

Главная задача адвокатов с обеих сторон - оценить имущество и поделить его так, чтобы доверители не остались в обиде. По закону, все нажитые в браке богатства делятся 50/50, но так как имущество разнообразно и не имеет фиксированного ценника, возникают споры.

- Например, Виктория владеет автомобилем Toyota Lexus NX 200, приобретенным в браке. Его ведь не распилишь пополам. Например, он останется у жены, тогда она отдаст бывшему мужу половину стоимости машины деньгами, - продолжает адвокат. - По нашей оценке, иномарка стоит около 1,5 - 1,6 миллионов рублей. Другая сторона с этим не согласилась и заказала свою экспертизу, по которой цена составила уже около 2,2 миллиона. Разница существенная, вот и выясняем, кто прав.

Судя по всему, журналистка из Владивостока Виктория Ворожбит уже несколько месяцев, как переехала к Жигунову в его подмосковный дом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но иномарка - лишь капля в море. Вот что еще предстоит поделить бывшим супругам в суде:

- жилой дом во Владивостоке, купленный в ипотеку - ок. 11 миллионов рублей;

- бизнес (информагентство и еще несколько компаний) - ок. 50-70 миллионов;

- средства от продажи машины Суханова, купленной в браке - ок. 2 миллионов;

Таким образом, лишь по самым скромным подсчетам, имущество любимой женщины Сергея Жигунова оценивается в сумму более 30 миллионов рублей. Правда, пока эта цифра скорее теоретическая и далека от реальных богатств. Во-первых, в этом году суд уже точно не разрешится. А во-вторых, не исключен новый процесс, уже арбитражный - по разделу общего бизнеса.

- Например, после получения судебного решения Виктория захочет стать соучредителем бизнеса бывшего мужа. Если компания выносит отказ, она может забрать свою долю в денежном эквиваленте - этот процесс уже происходит в Арбитражном суде, где ответчиком будет не Виктор Суханов, а юридическое лицо, - уточняет Павел Солеваров.

Бывший муж Виктории Ворожбит, похоже, мстит ей за роман с "гардемарином" - Виктор Суханов в суде бьется за каждую копейку. Так, например, дом супругов был приобретен в ипотеку, которую Суханов оформил на себя.

- Пока пара была в браке, они вместе платили по всем счетам, в том числе и кредитам. Но теперь Виктор хочет взыскать половину суммы, которую он якобы внес в одиночку. Для этого он пытался убедить суд в том, что они с Викторией уже давно не живут вместе. Сначала заявлял, что с 2014 года, потом - с 2016. За это время он, мол, заплатил за их общую ипотеку 6 миллионов рублей, соответственно, Виктория "должна" ему 3 миллиона. Конечно, мы это оспариваем. Супруги жили вместе до начала 2019 года, что подтверждают наши свидетели и документы, - настаивает адвокат. - Перед этим они вместе уезжали в Москву, где Виктория работала, а Виктор учился в ВШЭ. Вернулись домой в декабре-2018, и тогда уже что-то пошло не так. На самом деле, это важно, ведь при таком раскладе Ворожбит должна отдать мужу уже не 3, а 1 миллион рублей.

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