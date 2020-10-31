«Спартак» — «Ростов» — 0:1: Мамаев обидел Кокорина

Мамаев забил 4-й гол после выхода из тюрьмы, и второй в нынешнем чемпионате. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

13-й тур чемпионата России по футболу выдался на Хэллоуин, и оказался ужасным для «Спартака». Команда не выдержала испытание лидерством, и уступила дома «Ростову» — 0:1. Теперь красно-белых могут обогнать ЦСКА и догнать «Зенит».

Без Тедеско

«Спартак» вышел на этот матч без главного тренера Доменико Тедеско. Тот был дисквалифицирован за перебор желтых карточек. Редкий случай для тренеров, но для Тедеско – вполне нормальная ситуация. Немецкий тренер итальянского происхождения всегда очень активно ведет себя на бровке, постоянно жестикулирует, подсказывает своим игрока и критикует арбитров. За это и становится героем странных шуток и получает предупреждения от судей. Перед матчем с «Ростовом» их набралось четыре штуки, и Доменико смотрел матч из персональной ложи спартаковского стадиона.

Мамаев в деле

И возможно его эмоций не хватило команде в первом тайме. «Спартак» был вялым, академичным и смог создать первый и единственный момент только на 15-й минуте: Мозес делал передачу с фланга, Понсе наносил удар головой – чуть выше «девятки».

А вот «Ростов» то и дело беспокоил Максименко. И одна из атак гостей увенчалась успехом. Крайний защитник Айртон не доработал, дал прострелить своему оппоненту, и эту передачу четко замкнул Мамаев – 0:1. Это был его 4-й гол после выхода из тюрьмы, и второй в нынешнем чемпионате. У его друга Кокорина в «Спартаке» статистика похуже – всего один гол в этом сезоне.

Соболев не спас, Кокорин — тоже

Кокорин на поле появился только в середине второго тайма. А в перерыве атаку усилили Соболевым. Александр, ярко начав сезон, позже потерял место в основе, и теперь намерен его вернуть. На 52-й минуте Соболев взял игру на себя, здорово продвинулся вперед и нанес плотный удар – чуть мимо. Чуть позже схватил «желтую» за агрессивный отбор. А потом уже и выпустили Кокорина. И тут почти вся игра «Спартака» в атаке свелась к забросам верхом в штрафную. Один из них чуть не увенчался успехом – Ларссон чуть-чуть не дотянулся до мяча.

Перелом мог наступить после того, как Соболев на 76-й минуте заработал на себе фол, и удаление защитника «Ростова». Но обновленный «Ростов», продавший недавно ряд лидеров, выстоял даже в меньшинстве. Так что теневым лидером РПЛ стал ЦСКА: у армейцев на два очка меньше, но матч в запасе с аутсайдером чемпионата «Ротором».