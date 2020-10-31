Гендиректор красно-белых Газизов: "Заговоров против Спартака никаких нет. Надо играть лучше"

Шамиль Газизов прокомментировал журналистам поражение от "Ростова". Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал журналистам поражение от "Ростова". По его словам команде не хватило прежде всего эмоций.

- Сегодня был почти пустой стадион. И нас так же с эмоциями было пусто. В следующем туре будет лучше. Роспотребнадзор видел, как мы постарались и надеюсь увеличит квоту болельщиков, - сказал Газизов.

- С эмоциями было туго, потому что не было на бровке Тедеско?

- Доменико талантливый тренер, все видел с высоты, оценил и сделает выводы. Следующий матч точно будет лучше.

- Может "Спартак" растратил эмоции на обиды? На шутки? На отмену дисквалификации Еременко?

- Денис Казанский и шоу принесли извинения, . Нас они удовлетворили. Надо быть более аккуратными в таких вещах, чтобы это не обижало болельщиков.

- Российские клубы играют в Европе плохо. "Спартак" выглядел бы лучше?

- Российские клубы действительно играют неудволетворительно в еврокубки. Но я верю, что все наладится и в таблице коэффициентов

- Вы удовлетворены судейством? Не кажется, что пошел откат после тех слов Федуна?

- Все нормально. Заговоров против "Спартака" никаких нет. Надо играть лучше.