Его строили 14 лет: новый берлинский аэропорт принял первых пассажиров

Сегодня в аэропорту одновременно приземлились два самолета: авиакомпании Easyjet из берлинского аэропорта Тегель и рейс Lufthansa из Мюнхена Фото: REUTERS

Торжественную церемонию открытия нового берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург с масштабным гала-концертом решили не проводить и отметили открытие кратко и символично.

Аэропорт внесет кардинальные изменения в транспортную структуру столицы Германии Фото: Олег АКСЕНОВ

Сегодня в аэропорту одновременно приземлились два самолета: авиакомпании Easyjet из берлинского аэропорта Тегель и рейс Lufthansa из Мюнхена. На борту самолетов были федеральный министр транспорта Андреас Шойер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, известные политики, бизнесмены, представители СМИ и сотрудники авиакомпаний.

Воздушной гавани дали имя четвертого канцлера Германии и Нобелевского лауреата Вилли Брандта Фото: Олег АКСЕНОВ

Воздушной гавани дали имя четвертого канцлера Германии и Нобелевского лауреата Вилли Брандта.

Новый берлинский аэропорт считается самым современным и технологичным в Европе. В течение нескольких месяцев 10 000 добровольцев тестировали все функциональные особенности терминалов: от регистрации на рейсы до посадки в самолет.

Новый берлинский аэропорт считается самым современным и технологичным в Европе Фото: Олег АКСЕНОВ

Аэропорт внесет кардинальные изменения в транспортную структуру столицы Германии: 8 ноября закроется аэропорт Тегель, а аэропорт Шенефельд станет 5-м терминалом нового. Таким образом, в Берлине останется лишь один аэропорт. В него будут прилетать самолеты всех российских и других авиакомпаний.

Его строили 14 лет Фото: Олег АКСЕНОВ

При всей помпе - аэропорт стал памятником немецкому долгострою и расточительству. Его строительство началось в 2006 году. Ввод в эксплуатацию должен был состояться в 2011 году. С тех пор его открытие переносилось еще пять раз! Бюджет на строительство вырос с 2 млрд. евро до 6,5.