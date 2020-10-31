Что произошло после матча Спартак - Ростов

"Спартак" проиграл на своем поле "Ростову" 0:1. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" до 13 тура уверенно лидировал в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда Доменико Тедеско в этом сезоне даже уверенно провела поединок против питерского "Зенита" на своем поле, сыграв вничью 1:1. А вот приезд "Ростова" обернулся третьим подряд поражением от дончан на своем поле в чемпионатах России. Последняя победа "Спартака" над "желто-синими" произошла аж 5 мая 2018 года (2:0). После этого - 0:1, 1:4, 0:1. "КП" рассказывает о реакциях на неудачу "Спартака".

ТРЕНЕР "СПАРТАКА": "МЫ ПРОИГРАЛИ ДЕШЕВО"

"Спартак" в очередной раз остался без своего главного тренера Доменико Тедеско. Из-за перебора желтых карточек эмоциональный немецкий специалист следил за поединком против ростовчан с трибун. А у бровки клубом рулил его помощник Андреас Хинкель. После игры на пресс-конференции он сказал:

- Разочарованы тем, что проиграли. И самое грустное в этом то, как проиграли. Мы не выкладывались на 100% на поле и как следствие было очень много простых ошибок, была нервозность у ребят. "Ростову" это придало силы. Не знаю, что это было. Мы всю неделю тренировались хорошо. Первый тайм сыграли плохо, во втором играли получше, но мы уже к тому времени проигрывали. А после удаления было тяжело играть, потому что соперник сел в оборону. Подводя итог, могу сказать, что победу мы не заслужили, то есть проиграли по делу.

- Можете пояснить ваши замены в сегодняшнем поединке.

- У нас всегда есть много вариантов замен. И всегда проговариваем возможные варианты. Перед игрой всегда говорим и с нашими врачами по поводу возможностей футболистов - это то, что остается за ширмой. Кокорин хорошо тренировался, поэтому когда вышел на поле, хотели усилить атаку. А у Понсе были на неделе проблемы с мышцами. Мозес - набирает форму шаг за шагом. Во втором тайме изменили игровую схему на 4-4-2. И на поле вышел Урунов, но у него - травма. Соболев обычно хорошо борется за верховые мячи и ему это удавалось. Какие-то замены сработали хорошо, а какие-то хуже.

- Можно ли как-то объяснить нестабильность Зелимхана Бакаева? Есть какая-то нефутбольная причина? У него что, девушка появилась?

- Бакаев для нас очень важный игрок, мы всегда с ним общаемся. Но мы всегда его поддерживаем. Верим, что он вернется и будет показывать нужный уровень игры. Не знаю, может в личной жизни какие-то трудности. Но, то что он очень важен для нас - вопросов нет. Будем разбирать игру. В перерыве мы его заменили, он показал сегодня нелучшую игру. Но Соболев сегодня вышел, усилив атаку. Думали, что, сдвинув Ларссона на позицию Бакаева, он поможет нам.

- А что с Уруновым?

- Не знаю точно, обследование покажет. Но, похоже, на мышечную проблему с задней группой мышц бедра.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН ИЗЯЩНО ПРОШЕЛСЯ ПО СУДЬЯМ

В конце победной игры против "Спартака" ростовский клуб остался без одного из центральных защитников - с поля был удален Денис Хаджикадунич. И это не могло уйти от взора Валерия Карпина:

- По поводу судей столько всего сказано. Смысла говорить что-то нет. Будем говорить после каждой игры – будет одно и то же. Все фразы до этой игры можно сказать после сегодняшней. Или мы скажем, или «Спартак».

При этом, он ни слова не сказал о том, как оценивает удаление:

- Удаление комментировать не буду. Судейство все комментируют после каждого тура. Отстраняют, меняют наказания. Посмотрел, как работал Турбин в ФНЛ в матче «Чайки». За ближнего стыдно становится, становится стыдно за таких людей. Он в Сочи с нами насудил, теперь вот в ФНЛ работает.

ПАВЕЛ МАМАЕВ: "ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫ"

Павел Мамаев - герой поединка и лучший футболист матча "Спартак" - "Ростов". После окончания встречи он в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" сказал:

- Когда готовились к «Спартаку» немножко даже пришлось изменить, так скажем, выдвижение в прессинг, потому что «Спартак» очень хорошо контролирует мяч. Если им не навязывать борьбу, они спокойно выходят в атаки. И задача стояла не дать им спокойно начать развитие атаки.

- Перед подготовкой к матчу со «Спартаком» какую для себя вы видели проблему?

- Проблему видели только в группе атаки, что у «Спартака» она очень мощная и очень результативная. Им нельзя было давать спокойно выходить, не давать им пространства, поэтому у нас в первом тайме, минут 35, все получалось: все мячи, которые нападающие «Спартака» принимали, они были всегда в единоборствах с нашими защитниками. К сожалению, второй тайм не удалось так же интенсивно сыграть, но слава богу получилось так, что довели матч до победы.

- Теперь вы всегда будете приезжать как "Джентльмены"? И на игру с ЦСКА приедете в таком костюме?

- Хотелось бы, чтобы это продолжилось и главное, чтобы все в команде были здоровы.

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