"Зениту" предстоит матч с "Химками". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подмосковные "Химки" неделю назад победили в гостях "Ростов", ростовчане 31 октября победили "Спартак", лидирующий в РПЛ. Сегодня, 1 ноября, "Химки" на своем поле примут питерский "Зенит". Интрига есть у матча? Да еще бы! "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Химки - Зенит 1 ноября 2020.

Статистика личных встреч Химки - Зенит имеет свою историю. В силу того, что химчане с 2009 года не играли в РПЛ, то и перерыв в отношениях двух клубов больше 10 лет. Но в целом же клубы 6 раз играли между собой, 5 побед у "Зенита", а 1 раз была ничья. Это произошло в первой игре команд 16 июня 2007 года. Прогнозы букмекеров на матч Химки - Зенит 1 ноября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Зенит". Зенитовцы должны добиться легкой победы. Прогноз на матч Химки - Зенит 1 ноября 2020 - победа "Зенита" с разницей в два гола.

Стартовые составы на игру Химки - Зенит 1 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Химки - Зенит 1 ноября 2020? Матч начнется в 14:00 по московскому времени 1 ноября и его покажут на канале Матч Премьер.

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Ростов можно будет посмотреть 1 ноября 2020, начиная с 14:00 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на спартаковском стадионе днем в субботу, 1 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.