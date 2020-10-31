Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером Николаем Разгуляевым

Актриса Ольга Кабо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Кабо с недавних пор снова завидная невеста. 52-летняя актриса развелась со вторым мужем-миллионером Николаем Разгуляевым в день его рождения.

Ольга Кабо прожила в браке со вторым супругом Николаем Разгуляевым 11 лет. О причинах развода актриса не говорит. Ее теперь уже бывший муж и вовсе личность не публичная. Так что дождаться от него каких-либо комментариев не представляется возможным. Стоит отметить, что артистка развелась с бизнесменом в день его 60-летия.

Ольга подала на развод несколько месяцев назад. А 30 октября Никулинский районный суд Москвы расторг брак Кабо и Разгуляева. Совместно нажитое имущество бывшие влюбленные разделили. Как выяснила программа "Ты не поверишь!", разведенной актрисе досталась всего одна квартира.

А вот роскошный особняк в Подмосковье за 40 миллионов рублей так и остался у миллионера. Бизнесмен считает его своей визитной карточкой, на здании даже есть герб с инициалами хозяина. На первом этаже дома - столовая и гостиная с камином, всюду дорогие портьеры, позолота и мебель из красного дерева. На втором этаже - детская, спальни и комната для отдыха. На участке в 14 соток есть дом для прислуги, зона отдыха, детская площадка.

Напомним, Ольга Кабо и Николай Разгуляев познакомились в 2009 году. Актриса встретила миллионера, когда уже была звездой экрана и воспитывала дочь Татьяну от первого брака с Эдуардом Василишиным. У бизнесмена за плечами тоже был развод. "Я шла в белой шубке по улице. Было ощущение, что все прекрасно. Надо было пешком пройти пару километров, потому что припарковаться было негде. Мой будущий муж тоже не смог припарковаться. Он прошел мимо меня. Мы посмотрели друг другу в глаза... Потом он нашел меня, потому что знал, где искать", - рассказывала артистка о первой встрече с экс-супругом.

Бывшие возлюбленные съехались через 10 дней после знакомства. А спустя несколько месяцев сыграли свадьбу. "Я поверила, что мне с ним будет хорошо. Что-то есть в нем такое мужское. Когда человек не бросает слов на ветер, отвечает за свои поступки. Меня это поразило, удивило", - откровенничала Ольга.

В 2012 году у Кабо и Разгуляева родился сын Виктор. Актрисе было 44 года, ее избраннику - 52. "Я новость восприняла прекрасно, а вот Коля был в шоке, он был не готов к этому. Ушел и закрылся в комнате. Я говорю: «Коль, вот все свидетельствует о том, что у нас с тобой будет ребенок». В ответ: «Какой ребенок?». Я говорю: «Как какой, наш с тобой. Коль, ты подожди, ребенку уже шесть недель, ты сразу так не отрицай все»", - откровенничала звезда.