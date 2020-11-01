«Камеры конечно помогают, но жителей по старинке нужно знать в лицо»: лучший участковый Москвы рассказал о своей работе

Михаил Суворов уверенно обошел всех своих конкурентов в региональном отборочном туре Фото: Личный архив

Уже много лет «Комсомолка» и МВД проводят ежегодный конкурс «Народный участковый». Финальное голосование стартовало сегодня, 1 ноября, на нашем сайте. Участие в нем принимают победители региональных этапов: лучшие участковые уполномоченные из всех регионов России.

Москву представляет 31-летний Михаил Суворов, который уверенно обошел всех своих конкурентов в региональном отборочном туре. Уже пять лет он работает участковым в районе Ховрино. И сейчас ему даже как-то неловко признаваться, что когда-то в детстве он мечтал быть экономистом.

После окончания срочной службы Михаил подписал контракт на пять лет Фото: Личный архив

- Вы, наверно, про это лучше не пишите. Давно это было и неправда. Я родом из Мордовии, окончил там юрфак гуманитарного института. И сразу после получения диплома пошел служить в армию, - рассказал лучший участковый Москвы.

Высокого красавца с идеальными пропорциями и спортивной биографией - на тот момент Михаил был Чемпионом России по спортивной ходьбе - взяли в элитную воинскую часть – парадный полк дивизии имени Дзержинского, который базируется в Подмосковной Балашихе. После окончания срочной службы Михаил подписал контракт на пять лет.

- Я трижды сам участвовал в Парадах Победы на Красной площади и занимался подготовкой военнослужащих, - вспоминает Михаил.

После окончания контракта в 2015 году возвращаться на гражданскую службу Михаил не хотел.

- Мне хотелось быть полицейским. И знаете, я просто пришел в полицейский отдел Ховрино и подал документы. Меня взяли и с тех пор служу, - рассказал Михаил.

Свою работу полицейский любит. Но признается: простой ее не назовешь Фото: Личный архив

На его участке 13 многоэтажек, в которых живет почти четыре тысячи человек.

- Каждый день что-то происходит. Я с жителями круглосуточно на связи, - рассказал Михаил.

Только этим летом участковый раскрыл две кражи велосипедов. Помогли камеры видеонаблюдения.

- У нас есть доступ к видеозаписям и это помогает в работе. Но не думайте, что все так просто. К примеру, чтобы вычислить одного из грабителей я просидел у монитора компьютера почти 12 часов, - вспоминает Михаил. – Техника, конечно, хорошо, но людей своего участка по старинке нужно знать в лицо.

И Михаил знает. К примеру, на днях ему хватило беглого взгляда на фото, чтобы установить личность мужчины, который зачем-то изрубил топором машину соседа. Приходится участковому разруливать и семейные конфликты.

- О бытовых конфликтах я узнаю первым. Чаще всего агрессивно ведут себя мужья, но бывает и наоборот. Пару недель назад на моем участке женщина ударила ножом бывшего мужа. К счастью, все живы, теперь моя задача, чтобы подобное не повторилось, - рассказал Михаил.

Есть у лучшего участкового Москвы и свои информаторы. Это в том числе и старушки, которые все и обо всех знают.

- Этим летом бабушка, божий одуванчик, помогла поймать закладчиков наркотиков. Не даром я учил, что надо бдительными быть, - рассказал Михаил.

Свою работу полицейский любит. Но признается: простой ее не назовешь.

Мальчугану всего четыре, но уже сейчас он знает: когда вырастет, будет полицейским, как папа Фото: Личный архив

- Нагрузка большая и физическая, и моральная. Многие приходят к нам на службу, но не выдерживают, ищут занятие попроще. Я не из таких: работу свою люблю, - признался Михаил.

Дома участкового со службы встречают жена и сын. Мальчугану всего четыре, но уже сейчас он знает: когда вырастет, будет полицейским, как папа.