Кто пришел в шоу «Голос-9»: казахская Барбара Стрейзанд, незрячий пианист и военный «Мистер Россия 2017»

Пока проект обрастает новыми подробностями скандала, артисты и наставники делают свою работу. Фото: Максим Ли

Пока зрители продолжают не верить, что дочь ведущего «Доброго утра» Романа Будникова Саша пришла в «Голос» честно, а Первый канал готовит иск к клеветникам, шоу маст гоу он. И в прошедшем выпуске вокального конкурса, как всегда, было на кого посмотреть.

Олег Аккуратов (31 год, Моревка, Краснодарский край)

Этот парень вообще-то уже звезда. Незрячий виртуоз — лауреат президентской премии, блестящий пианист, полностью слепой с рождения. Вы знали, что Гурченко снимала кино? Нет? Так вот в 2007 году Людмила Марковна сняла картину «Пестрые сумерки». И она посвящена Олегу.

Парень выигрывал все возможные фестивали и конкурсы, давно работает с Игорем Бутманом, закрывал Паралимпийские игры в Сочи, и даже в США его знают мэтры джаза. Однако все эти регалии связаны с пианино. В «Голосе» надо петь — и Аккуратов исполнил песню Бобби Макферрина и Уинтона Марсалиса Baby, I Love You так, что развернул всех. Только потом наставники поняли, что он ничего не видит. Парень отправился в команду Сюткина.

Кстати, это не первый незрячий участник «Голоса»: в детской версии шоу выступали Патриция Курганова и Аделина Кюрджиева.

Василий Пасечник (25 лет, пос. Советское, Саратовская область)

Бравый молодчик со сломанным носом три года учился в Саратовской государственной юридической академии, а потом поступил на службу в армию. В «Голосе» Василий пел в форме со значком высшего военного училища, вообще он из семьи военных. Сейчас — старший стрелок первого отдельного стрелкового Семеновского полка. Для слепых прослушиваний вокалист выбрал хит Yesterday группы Beatles и не прогадал: ему удалось покорить всех наставников. После чего военный артист отправился к Басте.

Кстати, это не первое шоу в карьере Василия — он участвовал в проектах «Мои первые каникулы» («Пятница»), «Идеальный ужин» (РЕН) и даже работал на региональном ТНТ. Многие назвали парня «ряженым», пожурили за нарочитый артистизм и посмеялись, что он отдает честь, как американский солдат (двумя пальцами с непокрытой головой), стоя в мешковатых штанах. Ну, видимо, молодой еще. Или любит смотреть «Голос» (Дмитрий Нагиев частенько прощается так же).

А еще Пасечник — КМС по тяжелой атлетике и в 2017 году выиграл конкурс «Мистер Россия».

Василий Пасечник Фото: СОЦСЕТИ

- Завоевание этого титула являлось последовательной целью, - уверял Василий. - Данный проект имеет множество критериев отбора, такие как: успешность в разных сферах, интеллигентность, интеллект, творчество, достижения в спорте, умение публичного выступления, спортивное телосложение, манеры и так далее. По всем этим направлениям велась большая работа и лестница ступеней, которые требовалось пройти.

Оксана Устина (28 лет, Зыряновск, Казахстан)

Эта девушка взяла крепость «Голос» напором. Она сверхэнергично и артистично исполнила хит Полины Гагариной «Драмы больше нет». И сама Полина повернулась! Однако артистка удивила всех, заявив, что собиралась к Басте. Однако рэпер не нажал на красную кнопку, поэтому певице пришлось идти к Сергею Шнурову.

В детстве в Казахстане девушка помогала маме вести хозяйство, доила коров и торговала на рынке. А потом начала петь. Оксана давно выступает, поет в клубах, участвовала в казахских версиях шоу X-Factor и «Фабрика звезд». Наставники очень точно указали на сходство Устиной с Барброй Стрейзанд — и в образе, и вокально, и после бигудей особенно. Оксана уверенно нацелилась на победу, потому что во всех предыдущих телепроектах ей не хватало всего шага до триумфа.