Чтобы ему меньше досталось: известная ведущая Татьяна Судец пила вместе с мужем

Татьяна Судец Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Судец давно на пенсии. 73-летняя телеведущая всю себя отдает любимым внукам и дочке. И мало кто знает, что знаменитая тетя Таня из программы "Спокойной ночи, малыши" едва не спилась с третьим мужем и чуть не спустила целое состояние в игровых автоматах.

Татьяна Судец дала очень откровенное и пронзительное интервью Лере Кудрявцевой. Диктор центрального телевидения и заслуженная артистка России рассказала о страшном периоде в своей жизни. Она начала выпивать, пытаясь спасти мужа-алкоголика.

Третий супруг звезды Михаил Мирошников страдал хроническим алкоголизмом. "Считаю, что это издержки производства, ведь он был полковником КГБ", - поведала знаменитость в эфире программы "Секрет на миллион".

По ее словам, муж знал несколько языков, играл в теннис и был настоящим эрудитом. "Я была уверена, что со мной он изменится. И я старалась, делала все чтобы он бросил. Он кодировался. Но таким людям нельзя помочь. Это не лечится. Алкоголизм - это химия внутри, это лев, который вырывается, его не остановить ничем. Это страшно", - рассказала рыдающая Судец.

Супруг уходил в запои каждый месяц. "Запои длились семь дней. Потом он становится ангелом, а в эти семь дней никак его не остановишь. Когда он трезвел, то был абсолютно другим человеком", - поведала Татьяна Александровна.

По словам Судец, она пила вместе с мужем, чтобы ему меньше досталось. Но в итоге бросила любимого, так как он поднял на нее руку. "Миша на меня замахнулся. А я не позволю, чтобы на меня кто-то замахнулся. Мы не разводились, я просто ушла. Он умер от сердечной недостаточности через год после этого. Мне до сих пор его жалко. Ему было 49 лет", - поделилась болью звезда.

В студии она также призналась, как чуть не спустила целое состояние. Тогда она тяжело переживала гибель сына. Молодого человека убили грабители. "Я очень азартный человек. Игровые автоматы меня спасли от сумасшествия. Дома плакать нельзя - дома мама, на работе нельзя, я сидела у игровых автоматов и кнопки нажимала, мультики за большие деньги смотрела, чтобы забыться, никого не видеть и ни о чем не думать", - сообщила Судец.

Женщина много проигрывала. Но и выигрывала. Ей повезло стать обладательницей 14 автомобилей и однокомнатной квартиры в Москве. "На этом выигрыши и кончились", - рассказала телеведущая.