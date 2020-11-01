Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 1 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 1 ноября 2020 года Фото: REUTERS

"ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "единственный способ остановить войну- остановить Армению". Также он выразил мнение, что страны-сопредседатели Минской группы, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, ничего не сделали для исполнения четырех резолюций по Нагорному Карабаху, требующих вывода армянских войск из региона.

"Мы выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, оставшиеся на бумаге в течение 27 лет. Мы не хотим, чтобы какая-либо третья страна была вовлечена в конфликт, и мы этого не ожидаем. Потому что страны, которые нас окружают, - наши партнеры и друзья. Это битва между нами и Арменией, и каждый должен держаться подальше от нее", - посоветовал президент на своей официальной странице в интернете.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле с территории Губадлинского района Азербайджана села Давид Бек близ армянского города Гафан, в результате которого имеется раненые и множество разрушений, является ложью и очередной провокацией", - делает заявление Минобороны Азербайджана, и уточняет, что в ходе боёв была уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника.

"Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и разрозненная разведывательно-диверсионная группа стала спасаться бегством. Наблюдалось также, что члены группы погрузились во второй автомобиль марки "Камаз", чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием", - такое заявление опубликовано вместе с кадрами, которые сняты с беспилотника.

КАРАБАХ В ПОДОЛЕ

"ПВО армии обороны Арцаха уничтожили в небе Степанакерта очередной ударный беспилотник противника", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Министерство обороны Арцаха представила неопровержимые факты применения со стороны вражеских сил фосфорных боеприпасов, содержащих элементы химического оружия, после чего официальные круги Азербайджана взялись за бесперспективное занятие – распространение примитивных заявлений, предпринимая безуспешные попытки выйти сухими из воды. Силы противника применили фосфорный военный элемент в зоне конфликта Азербайджана, что является нарушением международного гуманитарного права, норм обычного права и принципов, а также убеждений и документов ООН, а также нарушением правил, содержащихся в элементах химического оружия и кроме армянских сил преследуют цель, также имеет проблему вызвать массовые лесные пожары и создавать реальные угрозы экологической катастрофы в этой области", - информирует сайт сил сопротивления Нагорного Карабаха.

"К прохождению обучения военному делу в Нагорном Карабахе приступила первая женская рота. Они показывают, что проблема Нагорного Карабах – это действительно народная проблема и то, что она затрагивает реально каждого вне зависимости от пола", - отмечает бывший пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, который находится на фронте.

Напомним, что первой в эту роту вступила супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который вчера обратился за помощью к России.

МИД УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

"В связи с обращением Премьер-министра Республики Армении Н.В.Пашиняна к Президенту России В.В.Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, подтверждаем приверженность России союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга. В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - говорится в размещенном на сайте МИД России обращении.

Внешнеполитическое ведомство России еще раз призвало все стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых ранее дипломатами России, Азербайджана и Армении.