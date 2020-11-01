Протесты в Белоруссии, последние новости на 1 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 1 ноября 2020 года Фото: REUTERS

В Минске в субботу прошли два оппозиционных марша: женский и примкнувшее к нему шествие людей с ограниченными возможностями. В честь Хэллоуина на марше замечено большое количество особ с метлами и в колпаках.

Акцию сопровождали силовики в штатском, в милиции сообщили о нескольких задержаниях.

Белорусские пограничники задержали группу из четырех анархистов, которая базировалась около одной из деревень в Ельском районе на границе с Украиной. У задержанных изъяли огнестрельное и травматическое оружие, боевую гранату и специальную экипировку. По данным КГБ, анархисты имели диверсионную подготовку. Их подозревают в нескольких поджогах автомобилей и административных зданий.

Руководство "Гродно Азот" опровергает заявления о забастовке на предприятии:

- Никакой забастовки нет, стачком - это политизированные самозванцы-подстрекатели, банальная кучка вредителей и саботажников, работников, поддавшихся им, единицы, - подчеркнул генеральный директор завода.

Отмечается, что бастующих сотрудников немедленно увольняют, вместо них к работе готовы приступить группы рабочих из Гомеля, Могилева и Новополоцка.

Госпогранкомитет Белоруссии с 1 ноября временно запрещает въезд на территорию республики иностранным гражданам (в том числе россиянам) и лицам без гражданства. Причина: карантинные меры из-за коронавируса.

Исключения сделаны для россиян, возвращающихся на родину транзитом, а также для дипломатов, дальнобойщиков и ряда других лиц.