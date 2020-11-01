Почему Брайтон-бич опять проголосует за Трампа

Поможет ли это нынешнему президенту США? Фото: REUTERS

Город Нью-Йорк, как и весь одноименный штат, традиционно является оплотом демократов. Сомнений в том, что 3 ноября жители этого мегаполиса проголосуют за Джо Байдена, и все 29 выборщиков от этого штата достанутся демократам, нет. Но нет сомнений и в том, что за Трампа, как и 4 года назад, отдаст свои голоса большинство русскоязычных эмигрантов, потому что они упорно поддерживают республиканцев.

По официальным данным, около 70% выходцев из бывшего СССР предпочитают республиканцев демократам, потому что им ближе приверженность капитализму и право-консервативный курс первых, нежели либеральное обновленчество и дрейф к радикальной левизне вторых. На Брайтоне, «русском островке» Нью-Йорка, поддержка Великой старой (неофициальное название Республиканской) партии еще выше.

За Трампа ли «русское гетто»?

В чем тут дело? Самое расхожее мнение - переселенцы из бывшего Советского Союза, в недалеком прошлом «выбравшие свободу», гораздо консервативнее коренных жителей Америки. Они попали в нее именно в надежде уйти от слишком жесткой опеки со стороны государства.

- Для старшего поколения эмигрантов само слово «социализм» вызывает резкое отторжение, они от социализма сюда и перебрались, - объясняет Григорий Тёмкин, литератор, долгое время живший и работавший в Нью-Йорке, перебравшийся сейчас во Флориду. - В Демпартии - масса людей, которые называют себя социалистами. Этого уже достаточно, чтобы их не принимали в этой среде. «Старые» эмигранты однозначно за Трампа по трем пунктам: Во-первых, неприятие движения «Черные жизни тоже значат» - из-за хаоса и беззакония, которыми оно сопровождается.

Люди из СССР уважают порядок и традиционные ценности, уличные погромы однозначно не принимаются ими. А Байден и его сторонники все это фактически поддерживают.

Во-вторых, агрессивная защита демократами сексуальных меньшинств. И, третье, - незаконная эмиграция, вполне приемлемая для демократов, для людей, годами ждавших разрешения на выезд из Союза, - однозначное зло.

Америка, очевидно, меняется, и сегодня там слово «социализм» уже для многих вовсе не ругательное. Среди кумиров студенческой молодежи - престарелый «левак» Сандерс. Но беглецы из коммунистического рая хотят жить в той стране, где принципы капитализма как каменный утес - незыблемы и вечны. И тут выходит Трамп и ясно говорит: президента-социалиста мы не допустим. Ну как за него не проголосовать?

Все беды старшего поколения эмиграции, утверждают некоторые эксперты и знатоки вопроса, в том, что оно не сумело ассимилироваться, задержавшись в прошлом. Отсюда и ехидное прозвище - «русское гетто».

Идейная близость

Республиканцы принципиально против предлагаемого демократами расширения социальных гарантий, таких, как медицинская реформа. Почему мы должны платить за медицинскую страховку тех, кто не хочет работать?

Парадокс, но ярые брайтонские сторонники Трампа и капитализма, вовсю пользующиеся социальной поддержкой (бесплатная еда для нуждающихся, субсидированный проезд на общественном транспорте, бесплатное социальное жилье) просто игнорируют то, что все эти прелести ненавистного им социализма сотворил нынешний мэр Нью-Йорка де Блазио - весьма либеральный демократ.

Симпатии к Трампу русскоязычной диаспоры связаны еще и с тем, что значительная ее часть, уехав из одной страны в другую, самозабвенно любит третью - Израиль. По вполне понятным для кого-то причинам. И тут Трамп, безусловно, их кумир: перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, заставил ранее непримиримых арабов – ОАЭ, Оман, Бахрейн и другие страны - поладить с еврейским государством, снова сделал Америку активной стороной ближневосточного урегулирования. Обаме до этого не было дела.

У сторонников Трампа из наших бывших соотечественников есть и другие причины поддержать его. Все его антироссийские санкции (а русские американцы не обязательно ненавидят Россию) воспринимаются ими как результат давления на него демократов, без остановки клюющих его за мифическую «связь с Москвой». А сам-то Трамп всегда говорит: я хочу поладить с Россией…

Есть и еще, такое вот суждение: Трамп - хулиган. А какой же русский не любит буйных?

Отцы и дети

Но массовой любви русских американцев к правым идеям и их охранителям-республиканцам, судя по всему, скоро может прийти конец. В русской эмигрантской среде все более четко обозначается новая реальность - разлад между консервативными дедами-отцами и их либеральными детьми-внуками. Во всем виновато, как всегда, просвещение.

В последнее время американские колледжи и университеты превратились в инкубаторы неомарксистских взглядов. И родители из достопочтенных эмигрантских семей, в которых чтут консервативные ценности и традиционную мораль, отдавая своих чад порой на последние деньги в престижные учебные заведения, в итоге теряют идейную связь с отпрысками. Внуки уже не понимают дедушек, а дети стесняются говорить с отцами, цепляющимися за полный идейный отстой.

- Все мои знакомые во Флориде, кто на прошлых выборах голосовал за Трампа, своей позиции не изменили, - подвел Темкин черту беседе. И после небольшой паузы неожиданно добавил: - Знаете, мы с друзьями часто стреляем в тире, но сейчас это невозможно - в магазинах нет патронов, никаких. Все раскупили.

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Западные СМИ обвиняют русскую диаспору в разжигании гражданской войны в США

Невозможно представить себе новость в любом из российских СМИ по типу той, что появилась в британском издании Byline Times. С громким и несколько громоздким заголовком там была опубликована статья «Лица, связанные с российским государством, устраивают митинги за Трампа, делают сайты с фейковыми новостями и разжигают новую гражданскую войну в США». У нас стараются избегать не только фейков, но и разжигания межнациональной розни, когда целый народ объявляется «плохим» (такое уже кое-кто делал во время Второй мировой и очень плохо кончил) (подробности)