Лидер Северной Кореи появился на военном параде с бывшей любовницей

Певица певица Хен Сон Воль сопровождала лидера КНДР на всех последних официальных мероприятиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале этого года лидера Северной Кореи повсюду видели с родной сестрой Ким Е Чжон. Она считалась его правой рукой, присутствовала на всех важных официальных мероприятиях и переговорах. Когда Ким Чен Ын впервые появился с ней, то многие задались вопросом, а куда пропала его супруга Ли Соль Чжу. Ее в последний раз видели на публике в начале января, во время новогоднего представления в одном из пхеньянских театров.

Но сейчас рядом с Ким Чен Ыном нет ни той, ни другой женщины. Их место заняла бывшая любовница – певица Хен Сон Воль.

Именно ее можно встретить рядом с северокорейским лидером на всех последних государственных встречах и в официальных поездках. Она также присутствовала и на военном параде, посвященном 75-ой годовщине Рабочей партии Кореи.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон Фото: REUTERS

В близком окружении Ким Чен Ына говорят, что часть полномочий, которые были у родной сестры лидера Северной Кореи, перешли 43-летней любовнице.

Хен Сон Воль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Есть предположение, что Ким Чен Ын разочаровался в своей сестре, - считает южнокорейский журналист Ван Сон Тхэк. – Он был к ней сильно привязан эмоционально, но они часто конфликтовали.

Ким Е Чжон предупредила лидера КНДР о возможных военных действиях и разрыве отношений между Пхеньяном и Сеулом. И после этого ее, также, как и супругу Ким Чен Ына, никто не видел.

Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу Фото: REUTERS

Несмотря на многочисленные разговоры и слухи, в Северной Кореи уверены, что с приближенными к лидеру страны женщинами все в порядке. Они либо в условиях коронавирусной пандемии соблюдают карантин и режим самоизоляции, либо решили больше не вести активную общественную деятельность.

- В этой стране люди становятся известными, затем исчезают без видимой причины, а затем могут снова попасть в объектив телекамер, - заверяет Ван Сон Тхэк. – Для Северной Кореи это в порядке вещей.