Звезды Голливуда заявили о желании идти на президентские выборы

Селена Гомес проголосовала досрочно, о чем уже похвасталась в соцсетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезды Голливуда во время избирательной гонки между ныне действующим президентом США Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом вели себя очень активно. Музыканты и актеры следили за всеми высказываниями кандидатов на президентский пост, а после дебатов делились своими мнениями в соцсетях.

Многие из американских селебритиз будут голосовать впервые в жизни: кто-то по достижению возрастного ценза, позволяющего отдавать свой голос за того или иного кандидата, а кто-то потому, что лишь недавно получил американское гражданство.

Певица Селена Гомес уже проголосовала досрочно, о чем уже написала в соцсетях. Она также разместила несколько фотографий и заявила, что ей не стыдно сделать правильный выбор.

- Это впервые, - призналась Гомес. – Я раньше никогда не чувствовала, что мой голос имеет значение.

Актер Райан Рейнольдс, который родился и вырос в канадском Ванкувере, тоже впервые пришел на избирательный участок в США и проголосовал досрочно.

- Это мое первое голосование в Америке, - сообщил своим подписчикам актер. - Сначала это было очень страшно, потом захватывающе, а теперь я немного устал.

Уроженец Ванкувера Райан Рейнольдс впервые голосовал на выборах в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэпер Снуп Догг признался, что раньше не имел возможности голосовать из-за судимостей. Будучи подростком, он несколько привлекался за хранения оружия и наркотиков, но срок давности у этих преступлений истек, и сейчас музыкант может опустить свой бюллетень

- Мое решение вызвано желанием изменить ситуацию, - заявляет артист.

Ошибки молодости оберегали избирательную систему от Снуп Догга...до сих пор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гордится своим решением участвовать в выборах и певица Келси Баллерени.

- Раньше я была наивной, поэтому держалась в стороне от выборов, но сейчас пришла пора осознанности, поэтому я здесь, - сообщила она своим подписчикам.

Актер Тан Франс стал гражданином США только в июне 2020 года. И сразу решил голосовать на выборах.

Канадская актриса Коби Смолдерс получила американское гражданство в сентябре, но уже заявила в соцсетях, что непременно примет участие в выборах.

Коби Смолдерс стала гражданкой только в сентябре, но уже исполнена решимости голосовать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фотомодель Кортни Стодден тоже проголосовала впервые в жизни, сделав это досрочно. Она призналась, что этот шаг стал для нее чувством «сострадания и сочувствия за права человека».