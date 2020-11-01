Звездный Хэллоуин: Настя "зарезала" Потапа, Навка с дочкой стали семейкой Адамс, а сын Джигана - самым милым Дракулой

Младшая дочь Татьяны Навки перевоплотилась в персонажа культовой семейки Аддамс Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последний день октября вампиры, ведьмы и призраки устроили пышное пиршество. И хотя Хэллоуин - чужой праздник, звезды не отказали себе в развлечениях - их страницы в соцсетях пестрят страшно красивыми кадрами.

Так, Татьяна Навка стала роковой брюнеткой, перевоплотившись вместе с младшей дочерью Надей в персонажей культовой семейки Аддамс. Не остался в стороне и муж Дмитрий Песков: пресс-секретарь президента устроил домашним мастер-класс по созданию зловещего тыквенного фонаря. Впрочем, далеко не все подписчики оценили этот креатив: мол, зачем одной из самых известных в России семей отмечать западный праздник, посвященный нечисти?

Татьяна Навка стала роковой брюнеткой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Да-да, это совсем не наш праздник. Но если разобраться в его сути, это день памяти ушедших от нас родственников. Без печали, грусти и тоски, зато с креативом и творческим подходом. Для детей и родителей - лишний повод объединиться и открыть в себе скрытые таланты, - ответила злопыхателям олимпийская чемпионка.

Настя Каменских и Потап всерьез заморочились с декорациями: на лужайке их загородного дома появились скелеты, огромные черные пауки с одеялом паутины и даже могильная плита. А сами муж и жена перевоплотились в симпатичную парочку вампиров с белоснежными клыками и черным юмором.

Настя Каменских и Потап Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Настя, ты можешь передать мне ножик, я бы вырезал рожицу в тыковке, - просит Потап в коротеньком хэллоуинском видео, и в следующем кадре уже сидит с ножом, прилетевшим прямо в голову. Вот уж где пригодилось бессмертие!

Старшая дочь Михаила Ефремова - та самая, что часто эпатирует публику заявлениями о смене пола и выглядит, как мальчик, в честь заморского праздника решила вернуться к женскому образу. 20-летняя Анна-Мария с выбеленным лицом, накладными ресницами-опахалами и в белоснежном парике перевоплотилась в Красную шапочку. Правда, головного убора на ней почему-то не оказалось, зато его отсутствие компенсировал алый плащ, такие же перчатки, коротенькие шортики на подтяжках, а еще игривая подвязка на ноге. Для такой Красной шапочки впору ставить маркировку 18+...

Анна-Мария с выбеленным лицом, накладными ресницами-опахалами и в белоснежном парике перевоплотилась в Красную шапочку

Ксения Бородина устроила хоррор-вечеринку в одном из своих развлекательных детских центров, где недавно из-за неудачного полета на "тарзанке" травмировался семилетний мальчик. Ее старшая дочь Маруся стала пиратом, младшая Тея - скелетом, а сама телеведущая превратилась в ведьму с черным макияжем и бусами из косточек. На этом празднике жизни (или смерти?) было все: и "отрезанные" головы на тарелках, и торт из черепов, и зомби, и пляски под знаменитый хит из "Охотников за приведениями"... Диванные критики тут же возбудились, и Бородиной пришлось оправдываться за нечисть.

Ксения Бородина устроила хоррор-вечеринку в одном из своих развлекательных детских центров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы все выросли на американских фильмах, и окунуться в эту атмосферу хотя бы на денек не считаю преступлением. Не надо относиться к этому серьезно и писать мне про антихриста. Будьте проще, мы просто развлекли детей! - ответила ведущая "Дома-2".

Жена Джигана и самая популярная многодетная мама в Инстаграме Оксана Самойлова нарядила всех детей ради школьного Хэллоуина. Так, девятилетняя Ариела стала жутким клоуном из фильма ужасов «Оно», щестилетняя Лея перевоплотилась в Харли Квинн - девочку с битой из комиксов, а трехлетняя Майя выбрала костюм динозавра. Сама Оксана преобразилась в очаровательную Медузу Горгону, а восьмимесячный сын Давид - в "самого милого Дракулу".

Оксана Самойлова нарядила всех детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дима Билан отметил канун Дня всех святых в шумной компании блогеров-подростков. В свои 38 певец решил стать своим для юной аудитории: покрасил волосы в ярко-малиновый и дни напролет вместе со звездами ТикТока снимает забавные видео. Кстати, эта школьно-студенческая вечеринка, которую блогеры устроили в честь Хэллоуина, для Билана стала дебютом: он впервые отметил мистический праздник.

Дима Билан отметил канун Дня всех святых в шумной компании блогеров-подростков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подруги Настасья Самбурская и Наташа Рудова сыграли на контрасте: первая перевоплотилась в черную ведьму, вторая - в мертвую невесту. В таком обличье актрисы заявились на бесноватую вечеринку, устроенную с старинном особняке с самым невероятным антуражем: пышными декорациями, магическими обрядами и выступлением персонажей из загробного мира.

Подруги Настасья Самбурская и Наташа Рудова сыграли на контрасте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не вздумайте меня звать! - описала свой восторг Самбурская расхожей фразой из соцсетей.

А КАК У НИХ?

Британская светская дама Джемайма Голдсмит-Хан, которая была ближайшей подругой принцессы Дианы, устроила настоящий фурор в соцсетях, перевоплотившись в Меланию Трамп. Главная фишка ее костюма - кукла президента США, который обнимает жену с истошным воплем (привет наступающим выборам в Америке). Наверняка, таскать на себе такой реквизит жутко неудобно, зато какие эффектные фото!